نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل راغب علامة في لبنان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

في ليلة منتظرة وواعدة بالرقي والرومانسية، يجتمع النجمان الكبيران راغب علامة ونانسي عجرم على مسرح واحد في لبنان، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الثلاثاء 16 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات صيف 2025.

الحفل يُعد واحدًا من أبرز الأحداث المنتظرة، حيث سيقدّم كل فنان باقة من أنجح أعماله التي رسّخت مكانته في قلوب الملايين، وستصدح سماء بيروت بأنغام الحب والفرح، بصوتَي فنانين لطالما اعتُبرا رمزين للأغنية اللبنانية الحديثة.

وفيما يترقّب الجمهور السهرة الغنائية المنتظرة، تزامن ذلك مع عودة اسم راغب علامة إلى الواجهة مجددًا، ليس فقط بسبب حفله المرتقب، بل أيضًا نتيجة الجدل الذي أثير بعد بيان نقابة المهن الموسيقية في مصر، والذي قررت فيه إيقافه مؤقتًا لحين التحقيق بما بدر منه على المسرح في أحد حفلات الساحل الشمالي.

الفنان راغب علامة علّق على الموضوع قائلاً:"أنا شايف إنو الموضوع كبر أكتر من حجمو، وتفاعل الجمهور مع الفنان ما بعتبره شي معيب البوسة كانت عفوية، ولا تستحق كل هيدا الهجوم، خاصة مع فنان عندو تاريخ متل تاريخي."

وفي ظل الشائعات التي لاحقته مؤخرًا عن انفصاله عن زوجته مصممة المجوهرات جيهان علامة، جاء الرد سريعًا منها، ولكن على طريقتها الخاصة: حيث نشرت صورة لزوجها عبر خاصية الستوري على إنستجرام، وأرفقتها بتعليق مقتضب وحاسم:"ملكي."في رسالة واضحة لكل من حاول التشكيك أو الاصطياد في الماء العكر.

يُذكر أن نانسي عجرم بدورها تواصل حصد النجاحات، وقد رفعت مؤخرًا شعار "الأنوثة" في ألبومها الأخير، وحققت من خلاله تفاعلًا واسعًا بمواضيع جديدة وصياغات جريئة تواكب مزاج العصر.