سميرة صدقي تتحدث عن زيارتها لـ عبدالحليم حافظ في منزله أثناء مرضه

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة سميرة صدقي، عن كواليس زيارتها للمطرب عبد الحليم حافظ عندما ذهبت لمنزله أثناء مرضه، حيث سافرت من الإسكندرية إلى القاهرة لكي تقابلها ولكن حارس العقار منعها في البداية من الصعود لشقته.



وتابعت سميرة صدقي، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة:"روحت زورت عبد الحليم في بيته لكن الحارس منعني وبعدها طلعت وخبطت على الشقة ودخلت شوفته وأنا كنت في إعدادي وقابلوني بشكل حلو وأول ما شوفت عبد الحليم سلمت عليه وخدت منه صورة ومضالي عليها وبعد ما رجعت البيت أبويا ضربني بالقلم ودي كانت أول مرة يضربني فيها".

وأشارت سميرة صدقي، إلى أنها محظوظة بأولادها كونهم هما رأس مالها، ورفضوا المشاركة في التمثيل واختاروا الحياة العملية وهما أحرار في حياتهم ولم تستطيع أن تجبرهم على أي شي.



وأوضحت سميرة صدقي إلى أنها ترفض البوتكس والفيلر في وجهها مثل تفعل الفنانات مبررة ذلك بأنها تحب ملامح وجهها، معقبة:"مش بحب ألعب في ملامحي وشي.. أنا عامله زي الجبنة القديمة اللي مليانه مش".



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