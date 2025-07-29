نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميرة صدقي: محمد صبحي ديكتاتوري في العمل.. والبلطجة أصبحت تجتاج المجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة سميرة صدقي، عن ظاهرة النمبر وان مؤكدة أن كل فنان يختلف عن غيره من الفنانين ولا بد أن يجد الفنان ما يميزه سواء من صوت أو حركة أو تعبير.

وتابعت سميرة صدقي، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة أن الفنان محمد صبحي ديكتاوري في العمل، ولكنه أستاذ في عمله ويريد أن يظهر العمل بأفضل صورة وعلى طبيعتها دون أي أخطاء، كما أنها شاركت معه في عدة أعمال، معقبة "إنسان جميل ويوميات ونيس مينفعش يبقى في جزء منها تاني لأنها حققت نجاح في الجيل اللي كان بيتعرض فيه المسلسل".



وأضافت سميرة صدقي، أن البلطجة أصبحت تجتاح مجتمعنا حيث تشاهد ذلك عبر السوشيال ميديا من خلال الفيديوهات التي يتشاجر فيها المواطنين مع بعضهما بالأسحلة وذلك ربما يعود لتغير أخلاقنا، كما أن شائعة زواجها من 3 ملوك أشقاء غير صحيحة وروج لها البعض دون أي دليل.



واشارت سميرة صدقي، إلى أنها لا تهتم بالشائعات وما يقال عنها في كل فترة، معقبة:"في ناس أحلى مني.. بس معرفش ليه الشائعات دي بتتقال عني زمان لكن أنا مش بعمل ليها قيمة وبتجاهل اللي بيتقال".