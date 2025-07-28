قبل عرضه.. تفاصيل فيلم بيج رامى بطولة رامز جلال

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الفنان رامز جلال عرض فيلمه الجديد "بيج رامي" والذى انتهى من تصويره مؤخرًا، والفيلم يدور في إطار كوميدي غير تقليدي.

موعد عرض فيلم بيج رامي

ومن المقرر طرح فيلم بيج رامي بطولة رامز جلال في السينمات في نهاية موسم الصيف الحالي،

قصة فيلم بيج رامي

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع بين شخصيتي رامز جلال وبسمة بوسيل، وسط مواقف كوميدية وصراعات طريفة تنشأ بينهما وتضع العلاقة في اختبارات متتالية، هذه القصة تُعد محورًا رئيسيًا للأحداث.

أبطال فيلم بيج رامي

ويضم فيلم بيج رامي بطولة: رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، وضيوف الشرف، والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وتدور الأحداث في إطار كوميدى غير تقليدي كعادة أفلام رامز جلال.

أخر أعمال رامز جلال

وقدم رامز جلال في رمضان الماضي 2025 برنامج رامز إيلون مصر، على شاشة mbc مصر، واستضاف عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة، بالإضافة إلى نجوم الكرة حسام حسن وإمام عاشور.

وايضا شارك في فيلم "أخي فوق الشجرة" الذي تم عرضه في يناير 2023، وشارك في بطولته نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ويزو، إسلام إبراهيم، ياسمين رحمي، وائل العوني، ميريت عمر الحريري حمد فتحي أبو الريش، عبد الباسط حمودة بشخصيته الحقيقية، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.