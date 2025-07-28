محمد غنيم ينضم لأسرة مسلسل "جذوة" ويبدأ التصوير قريبا

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان محمد غنيم مؤخرا على المشاركة فى بطولة مسلسل " جذوة "، والذى تقوم ببطولته الفنانة نبيلة عبيد بمشاركة نخبة من الفنانين، والمقرر البدء فى تصويره قريبا للعرض خلال الموسم الرمضانى 2026

مسلسل " جذوة " هو مسلسل درامي سعودي قصير مكون من 7 حلقات، يجمع بين الرعب والأكشن والإثارة والغموض، وتعود به الفنانة نبيلة عبيد إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 4 سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "سكر زيادة" عام 2020.



وأكد الفنان محمد غنيم أنه يقدم شخصية مختلفة ومحورية تعتبر من الشخصيات الرئيسية فى أحداث المسلسل، معربًا عن سعادته بأول تعاون يجمع بينه وبين النجمة نبيله عبيد، لافتا أنه من المقرر البدء فى تصوير المشاهد الخاصة به قريبا.



مسلسل " جذوة " ينتمي إلى الأعمال الدرامية القصيرة، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والأكشن والإثارة، ويتضمن مشاعر الحزن، ويجمع بين صفات الخير والشر في شخصياته، يشارك فى بطولة العمل إلى جانب نبيلة عبيد الفنان محمد غنيم والفنان عبد العزيز مخيون ونخبة من نجوم السعودية مثل علي السبع، وليلى السلمان، وأغادير السعيد، ومن البحرين شيلاء سبت، ومن مصر آدم الشرقاوي، سلوى عثمان، وعايدة رياض وغيرهم.



المسلسل من إخراج خالد الحجر، الذي تعاون مع نبيلة عبيد من قبل في فيلم "مفيش غير كدة، ومن تأليف وإنتاح خالد الراجح.