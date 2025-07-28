«ما تراه ليس كما يبدو».. شيري عادل تستعد لتصوير حكاية "ديجافو"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة شيري عادل لبدء تصوير أحدث أعمالها الفنية حكاية "ديجافو" ضمن أحداث مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو".

ابطال حكاية "ديجافو"

وتضم حكاية "ديجافو" بطولة شيري عادل، أحمد الرافعي، عمرو وهبة، وهند عبدالحليم، ويُجري فريق العمل حاليًا الاستعدادات النهائية تمهيدًا لانطلاق التصوير.

قصة حكاية "ديجافو"

وتدور أحداث الحكاية حول قصة قريبة من الواقع تتناول العلاقات الزوجية وتشابكاتها النفسية والاجتماعية، بما يتماشى مع الخط العام للمسلسل الذي يحمل طابعًا غامضًا ويوحي بأن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يبدو على السطح.

بوستر مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»

سبق، وطرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للمسلسل، بالتزامن مع عرضه عبر قناة DMC ومنصة Watch It، ولاقي البوستر تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»

ويضم مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويشارك في بطولة كل قصة فريق عمل مختلف، في تجربة درامية جديدة من إنتاج كريم أبوذكري، ومن المقرر عرضها خلال شهر أغسطس المقبل على شاشة قناة DMC ومنصة Watch It.

حكايات مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»

وكان صناع العمل قد انتهوا بالفعل من تصوير حكايتين هما "فلاش باك" و"بتوقيت 28"، ويواصلون حاليًا تصوير الحكايتين "Just You" و"هند"، ومع انضمام حكاية "ديجافو" إلى الجدول، يجري التحضير أيضًا للإعلان قريبًا عن تفاصيل حكاية جديدة بعنوان "الوكيل".