سعاد صالح تثير الجدل مجددًا.. أزمة فتوى «الحشيش» تصل إلى التحقيق ومنع الظهور الإعلامي (تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - أزمة فتوى «الحشيش» تصل إلى التحقيق ومنع الظهور الإعلامي (تفاصيل)

تصدر اسم الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد تصريحات منسوبة إليها فهم منها أن مخدر الحشيش ليس محرّمًا بنص شرعي صريح، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة داخل الأوساط الدينية والإعلامية وعلى المنصات الاجتماعية.

وعلى إثر هذه التصريحات، قررت جامعة الأزهر إحالتها للتحقيق ووقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، بناء على لائحة تنظيم الظهور الإعلامي لأعضاء هيئة التدريس، وسط تضارب في الروايات بين ما نسب إليها وما وضحته لاحقًا في تصريحاتها الإعلامية.

الجدل ينفجر بعد ظهور إعلامي مثير للجدل

أثناء استضافتها في برنامج «السر» مع الإعلامية إيمان أبو طالب، قالت الدكتورة سعاد صالح إنه لا يوجد نص شرعي صريح يُحرّم الحشيش، وهو ما فسّره البعض على أنه تبرير شرعي لتعاطيه.

انتشر هذا التصريح كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، ولاقى هجومًا لاذعًا من جانب المهتمين بالشأن الديني، بالإضافة إلى تدخل رسمي من صندوق مكافحة الإدمان الذي استنكر «التصريحات غير المسؤولة»، في ظل جهود الدولة لمكافحة تعاطي المخدرات بين الشباب.

جامعة الأزهر توقف سعاد صالح 3 أشهر بسبب «عدم التنسيق»

أكد الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، أن قرار إيقاف الدكتورة سعاد صالح عن العمل جاء التزامًا بقرار رقم 1224 لسنة 2018، الذي يحظر الظهور الإعلامي لأعضاء هيئة التدريس دون تنسيق مسبق.

وشدد زارع على احترام الجامعة لقيمة الدكتورة صالح كعالمة كبيرة، لكنه لفت إلى ضرورة احترام الإجراءات الرسمية حفاظًا على هيبة المؤسسة الأزهرية وضبط عملية الإفتاء التي شابتها فوضى في الآونة الأخيرة.

سعاد صالح توضح: الحشيش حرام قياسًا على الخمر

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «آخر النهار»، نفت الدكتورة سعاد صالح أن تكون قد أفتت بجواز تعاطي الحشيش، موضحة أن الحشيش محرّم شرعًا قياسًا على الخمر بسبب تأثيره في إذهاب العقل، مشيرة إلى أن ما قالته هو أن التحريم لم يرد بنص صريح، لكن الحكم يُستنبط من قاعدة القياس الشرعية.

وأكدت أنها لم تكن مدركة لسؤال الحشيش في الحوار التلفزيوني، مضيفة: «أقسم بالله لم أكن أعلم بموضوع الحشيش في الحوار، ولم أنتبه إلا بعد انتشار الضجة».

حملة تشويه متعمدة؟

وصفت سعاد صالح ما تعرضت له بأنه «حرب قذرة» موجهة ضدها، قائلة إن شهرتها الإعلامية وجرأتها في الطرح جعلتها هدفًا لبعض الجهات التي لا ترغب في استمرار ظهورها كصوت نسائي بارز من داخل جامعة الأزهر.

وأشارت إلى أن هناك فتاوى مفبركة نسبت إليها من قبل، مثل قضية «معاشرة الزوج لزوجته المتوفاة»، و«حق الخاطب في رؤية خطيبته عارية»، مؤكدة أنها ضحية للتشويه والتقطيع والبتر المتعمد لكلامها.