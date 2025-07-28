سميرة صدقي: عبلة كامل أفضل فنانة قدمت دور المرأة الشعبية

القاهرة - محمد ابراهيم - دخلت الفنانة سميرة صدقي، في نوبة من الضحك خلال حديثها عن شائعة زواجها من معمر القذافي بعد عرض مسرحياتها في ليبيا، قائلة:"عمرههم ما قالوا أني رافقت على طول بتجوزة، كتر خيرهم شايفني ملتزمة".



وتابعت سميرة صدقي، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة أن الجمهور دائمًا ما يطلقون عليها شائعات الزواج وذلك خلال عيد ميلادها، فالبعض قال عنها أنها تزوجت 7 مرات رغم أنها متزوجة، والمخرجين دائمًا ما كانوا يقولون عنها أنها فتاة أحلام جيلهم، مردفة أن الفنانة عبلة كامل أفضل من قدمت دور المرآة الشعبية.

وأشارت سميرة صدقي، إلى أن الفنانة إنتصار، كانت في البداية ستأخذ طريق الراحلة هدى سلطان فهي نفس تركيبتها، لكن مع مرور الوقت أخذت طريق مختلف ورغم ذلك أضبحت ناضجة، وليس هناك أحد سيكون مثل فريد شوقي حتى محمد رمضان أو أحمد العوضي.