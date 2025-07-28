سميرة صدقي: ابنتي رفض دخول الوسط الفني والمشاركة في "الصندوق الأسود"

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة سميرة صدقي، أن ابنتها مريم رفضت دخول الوسط الفني، حتى بعدما عرض عليها المخرج عادل الأعصر المشاركة في مسلسل "الصندوق الأسود"، والتي كانت تشارك فيها والدتها.



وتابعت سميرة صدقي، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة أنها ترفض مشاركة البلوجرز والتيك توكر في الأعمال الفنية والمتابعين الذين يتابعوهم جاءوا عن طريق الإبتذال، وما يقدموه من فيديوهات على صفحاتهم عبر السوشال ميديا مبتذل.



وأضافت سميرة صدقي، أن نجاح فيلم "التوت والنبوت" يرجع للكتابة والحبكة التي قدمها العمل والمصداقية من خلال الحرافيش والحارة المصرية، مردفة أن هذه هى المرة الأولى التي كانت تشارك فيها من خلال السينما حيث قدمت دور تحية.