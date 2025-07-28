نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد زاهر: هشام جمال راجل وقادر يحافظ على بنتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر الفنان أحمد زاهر، عن اشتياقه الدّائم لابنته "ليلى" بعد زواجها من المنتج هشام جمال، مؤكّدًا أنّها تتواصل معه دائمًا ويقوم بزيارتها بانتظام وكلّ الأمور على ما يُرام.

وأشار "زاهر" تصريحات تلفزيونية أثناء تواجده ببيروت إلى أنّه راضٍ تمامًا عن هشام جمال، واصفًا إيّاه بـ "الرّجل" الّذي يعرف كيف يعتني ب "ليلى" ويحافظ عليها.

وعن رأيه في تطبيق "شات جي بي تي"، قال زاهر إنّه لا يحبّ استخدامه على الإطلاق ولا يملكه على هاتفه، موضحًا أنّه يفضّل تشغيل عقله والبحث بنفسه للحصول على المعلومات الصّحيحة.

أمّا عن أعماله المقبلة، فأوضح "زاهر" أنّه لم يستقرّ بعد على مشروع معيّن، لكنّه يقرأ حاليًّا عدّة سيناريوهات وسيعلن عن العمل الّذي يختاره في الوقت المناسب.

وبخصوص الممثّلين الّذين يودّ مشاركتهم في أعمال فنّيّة، قال "زاهر"، إنّه يحبّ التّمثيل مع جميع زملائه دون تفرقة، مشدّدًا على أنّ ما يهمه هو طبيعة الدّور نفسه وهل سيُضيف للعمل شيئًا مختلفًا وهل سيترك بصمة لدى الجمهور.

وعن أكثر مسلسل أعجبه في الموسم الرّمضانيّ الماضي، أشار إلى مسلسل "إش إش" و"سيد النّاس"، مضيفًا أنّ هناك أعمالًا جريئة أيضًا لفتت انتباهه، مثل "ولاد الشّمس" و"لام شمسية".