نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة غموض.. «Watch it» تكشف عن البوستر الرسمي لـ «ما تراه ليس كما يبدو» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة «Watch it»، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» عن البوستر الرسمي لمسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، استعدادا لانطلاقته ضمن أعمال الأوف سيزون.

«Watch it» تكشف عن البوستر الرسمي لـ «ما تراه ليس كما يبدو»

وشاركت «Watch it»، البوستر الرسمي للعمل، معلقة عليها قائلة: «ما تراه ليس كما يبدو مسلسل تشويق جديد قريبًا على WATCHIT».

تفاصيل البوستر الرسمي لـ «ما تراه ليس كما يبدو»

وسيطر التشويق والغموض على بوستر المسلسل، حيث ظهرت سيارة تقف في ليل معتم، يغمرها ضوء خافت وسط أجواء ضبابية، مما يعكس الطابع التشويقي والواقعي لأحداث المسلسل، الذي يتناول قصص إنسانية تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها تحمل في طياتها أسرارًا وأبعادًا نفسية.

تفاصيل مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يضم مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، 7 حكايات وتقدم كل حكاية في 5 حلقات بفريق عمل مستقل، والمسلسل من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد طرح مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»

تذاع أولى حلقات مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو» يوم 9 أغسطس المقبل عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصاتها الرقمية.

أبطال مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يضم مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد خالد صالح، هنادي مهنى، تارا عماد، ليلى زاهر، أحمد جمال سعيد، شيري عادل، خالد أنور، أحمد الرافعي، مريم الجندي، يوسف عثمان، نانسي هلال، وآخرين من الفنانين.