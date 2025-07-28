نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد رمضان عبر حسابه بموقع انستجرام، عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية باسم «رقم واحد يا أنصاص»، والمفترض انطلاقتها في الفترة المقبلة.

محمد رمضان يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية

و شارك محمد رمضان، مقطع ترويجي لأغنية «رقم واحد يا أنصاص»، معلقا عليها قائلا: «رقم واحد يانصاص بإذن الله الأربعاء الساعة 4 عصرا، ثقه في الله نجاح»، والذي ظهر خلاله مرتديا سلسلة وخواتم ذهب ولوك مختلف بشعر أصفر.

أخر أعمال محمد رمضان

وكان اخر اعمال محمد رمضان هي أغنية "ايه يا قلبي" من كلمات مصطفى حدوته وألحان تاج ويعتبرها أغنية صيفية، وايضا طرح “عضمضم”، ليُكمل ثلاثية بصرية مميزة جمعته بالمخرج ومصمم الكليبات محمد يوسف “ديكس”، بعد “الجو حلو” و”أنا أنت”، وايضا طرح اغنيه تحمل باسم «الواد طالع لأبوه» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» مؤخرا.

كلمات أغنية الواد طالع لأبوه

وجاءت الكلمات على النحو الآتي:

الواد طالع لمين؟ الواد طالع لأبوه

بيمشي مشية مين؟ يمشي مشية أبوه

بيضحك ضحكة مين؟ بيضحك ضحكة أبوه

ينزل عمره ما بيتوه.. يعطش ميقلش امبوه

يخطف عين اللي شافوه.. كل الناس بيحبوه

طالع جامد زي أبوه.. خمسة في عين اللي شافوه

ثابت مهما يهزوه.. من صغره الناس عرفوه

بقى نمبر 1 مش 2.