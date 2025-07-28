ريد فلاج.. أحمد حاتم يتعاقد على بطولة فيلم جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان أحمد حاتم مؤخرًا على بطولة فيلم جديد يحمل اسم ريد فلاج، ومقرر بدأ تصويره في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

تفاصيل فيلم ريد فلاج

ويعتبر فيلم ريد فلاج من نوعية الأعمال اللايت كوميدى، بطولة: أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين، انتصار، ومن إخراج محمود كريم، تأليف أحمد محيى، وإنتاج محمود عبد الله.

أحدث اعمال أحمد حاتم

ومن ناحية اخري، ينتظر أحمد حاتم في الفترة الحالية حالة عرض أكثر من فيلم خلال الفترة المقبلة، ومنها قصر الباشا، الذي انتهى من تصويره خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى فيلم الملحد، يظهر ضيف شرف في مسلسل ظروف غامضة، بطولة أمير كرارة وآية سماحة، فيما تعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم جديد بعنوان عالم تانى، من إخراج عثمان أبو لبن، وتشاركه آية سماحة البطولة، ومن المقرر أن يبدأ التحضير له خلال الفترة المقبلة.

اخر اعمال احمد حاتم

وكان اخر اعمال احمد حاتم هو فيلم "عاشق" وتدور قصته فى إطار رومانسى، تجمع قصة حب تنتهى بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث إن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

قصة فيلم عاشق

وفيلم "عاشق" دارت أحداثه فى إطار خيال علمى، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.