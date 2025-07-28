اسم مصري ولهجة عراقي.. شمس تكشف تفاصيل "طز" بعد تصدرها التريند

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة شمس الكويتية، كواليس أغنيتها الجديدة "طز" التي طرحتها مؤخرًا وتصدرت التريند، إذ حصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر منصة "يوتيوب"، وانتشرت أيضًا عبر مختلف منصات الأغاني، ونالت إعجاب الجمهور بسبب كلماتها البسيطة، واستخدام الجة المصرية بالأغنية، واعتماد الإيقاع المقسوم، وكذلك طرحها في شكل فيديو كليب، واللجوء للذكاء الاصطناعي في بعض المشاهد.

وقالت شمس الكويتية في تصريحاتها عن اختيار اسم الأغنية: أحببت اسمها لأني تعودت أقول "طز" لكل شي سلبي بحياتي.. ليه لاء؟، هذه الكلمة بالذات تلخّص الإحساس الذي نرغب أن نجعله يصل بالأغنية

وتابعت شمس عن حبها للغناء: أنا لا أغني كي أرضي الكل، أنا أغني كي أعبر، و"طز" كانت أنسب عنوان، لأن فعلًا "طز "في كل حاسد، وكل طاقة سلبية، وكل أحد يحاول يكسّر فيك.

وعن استخدامها للهجة المصرية في اسم الأغنية رغم أن لهجة الأغنية عراقية، تابعت: اللهجة المصرية قريبة من الكل، فيها خفة دم وطاقة حلوة.. وبصراحة أنا من زمان أحب مصر وشعبها، وفعلًا أفكر طرح أغنية كاملة بالمصري قريب، لإنّي حابة أكون أقرب للجمهور هناك، خصوصًا إن المصريين ذويقة ويحبون الفن الأصيل.

وبالنسبة لتصدر الأغنية "التريند"، علقت شمس: بصراحة أنا دائمًا أشتغل على أي عمل بكل طاقتي وأعطيه من قلبي، و"الباقي على الله" التريند رزق، وشئ غير مضمون، ولكن حين يتفاعل الجمهور ويعبرون عن حبهم للعمل، بالتأكيد بكون مبسوطة، لأني أشعر بقيمة مجهودي.

واختتمت شمس حديثها بالتعليق على استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ قالت: الذكاء الاصطناعي جيد ولكن ليس دائمًا، يعطي الشعور الحقيقي، وفضلت استخدمه كلمسة، وليس إحساس، لأني أؤمن أن الفن فيه روح، ليس فقط تكنولوجيا، ويمكن بالمستقبل استخدمه أكثر، ولكن بحذر، كي لا أفقد طابع شمس الإنساني والعفوي.

وجائت كلمات الأغنية: "طز بلي راحوا مااجو.. بلي حبوا ونسوا.. بلي خانوا ماوفو طز.. على ارواحتهم طغو.. ويا البجاهم مشو.. على النعمة مارضوا طز.. على القدامي اخرسوا.. لكن بظهري حجوا.. مااقلهم هلو طز.. أريد ارقص على جروح اليأذيني.. الشمس اني واحرقه إلى يطفيني.. والي طاح من عيني ادوس عليه".

وفي المقطع الثاني: "حب ماكو حب بهالوقت عمي ياحب يازفت.. على هالكلمة ضحكت حب.. العشق هس انقرض.. واليحب رايد غرض وبالمشاعر انفرض حب.. إلى مايسوى التعب.. والي عذب القلب حرام بيه كلمة عتب طز.. المابيه خير.. أبد لا يقول هذا أني.. بوقت الشدة يتحول شخص ثاني.. واقط على الراح ماحاني سبع حصوات".

والأغنية: من كلمات وألحان فراس الذر، وإخراج الكليب جوزيف نصار، وتوزيع ميثم علاء الدين.