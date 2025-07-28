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أحمد جودة - القاهرة - لقطات حزينة من وداع زياد الرحباني..صمت يخيم على محبيه.

وداع خاص ومؤثر من فيروز لنجلها الموسيقار الراحل زياد الرحباني، الذي تم دفنه في مدفن خاص بحديقة منزلها في الشوير، وسط حضور شعبي كبير ومراسم تشييع استثنائية في بيروت.

وداع خاص من فيروز لابنها زياد الرحباني

في مشهد إنساني مؤثر، ودّعت السيدة فيروز نجلها الموسيقار الكبير زياد الرحباني بعيدًا عن عدسات الإعلام، حيث أشارت تقارير لبنانية إلى أنها ألقت النظرة الأخيرة عليه داخل كنيسة رقاد السيدة في بلدة بكفيا، دون حضور صحفي، لتغادر بعدها إلى صالون الكنيسة بشكل خاص.

مدفن خاص في حديقة منزلها بالشوير

في خطوة مؤثرة تعكس عمق العلاقة بين الأم والابن، قررت فيروز أن يُدفن زياد في مدفن أُعد خصيصًا داخل حديقة منزلها الواقع في بلدة الشوير، بعيدًا عن مقابر العائلة في أنطلياس حيث يرقد والده الفنان الكبير عاصي الرحباني، في اختيار يعبّر عن رغبتها في الإبقاء على ذكراه قريبًا من قلبها ومكان إقامتها.

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موكب تشييع مهيب في بيروت

انطلقت مراسم التشييع من شارع الحمراء في بيروت وسط حضور آلاف من محبيه الذين تجمعوا أمام مستشفى خوري منذ ساعات الصباح الباكر، مرددين الأغاني، وملوّحين بصور الراحل، وموزعين الورود، حيث ساد المشهد مزيج من الزغاريد والدموع، مع تصفيق حار أثناء مرور النعش.

رحيل مؤلم لمسيرة استثنائية

توفي زياد الرحباني السبت الماضي عن عمر ناهز 69 عامًا، مخلفًا وراءه إرثًا فنيًا وثقافيًا غنيًا ومؤثرًا في وجدان الشعوب العربية، إذ عُرف بأسلوبه الموسيقي التجريبي ومسرحه السياسي الساخر الذي انتقد بجرأة الواقع اللبناني والعربي.

تعرف على أعماله الفنية ومواقفه الجريئة

ولد زياد في 1 يناير 1956، ونشأ في بيئة فنية نادرة، حيث استطاع أن يخلق لنفسه هوية فنية خاصة، تمزج بين الجاز والموسيقى الشرقية، وقدّمت أعماله المسرحية تحليلًا عميقًا للواقع بلغة ساخرة.

كما عُرف بمواقفه اليسارية وانتمائه للفكر الشيوعي، فجعل من فنه منبرًا للدفاع عن القضايا الاجتماعية والإنسانية.

عزاء خاص يستمر ليومين

تستقبل أسرة زياد الرحباني العزاء في كنيسة رقاد السيدة اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، وسط حالة من الحزن العميق والحداد الوطني الذي يعيشه لبنان لرحيل أحد أبرز رموزه الثقافية والفنية.