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أحمد جودة - القاهرة - ظهور مؤلم لفيروز في جنازة نجلها زياد الرحباني وسط صمت يعكس الحزن.

ظهور نادر للفنانة فيروز في جنازة ابنها زياد الرحباني يثير الحزن ويصدم جمهور الفن العربي، وسط تفاعل واسع وتعليق مؤثر من لميس الحديدي.

فيروز في وداع نجلها زياد.. صمتٌ يوجع القلوب

في مشهدٍ نادر ومؤلم، ظهرت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز خلال جنازة نجلها الموسيقار زياد الرحباني، والتي أقيمت صباح الأحد في كنيسة رقاد السيدة بمنطقة بكفيا اللبنانية.

بدت فيروز، صاحبة الصوت الذي طمأن أجيالًا، جالسة في الصفوف الأولى، يحيط بها أفراد العائلة، دون أن تنبس ببنت شفة.

كان الحزن يكسو ملامحها بصمتٍ أبكى القلوب، فيما اكتفى الحضور بتبادل النظرات والدموع احترامًا لهيبتها ووجعها.

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رحيل زياد.. فجيعة فنية وإنسانية

جنازة زياد الرحباني، الذي توفي عن عمر ناهز 68 عامًا بعد صراع مع المرض، جمعت بين رموز الفن والسياسة والمجتمع في لبنان، وسط حالة من الذهول والحزن العميق.

زياد، الذي حمل لواء التجديد في الموسيقى اللبنانية والعربية، واصل مسيرة الرحبانية بخصوصيته وأفكاره الثائرة وألحانه التي لامست عمق الوجدان العربي.

وكان فقدانه بمثابة زلزال ثقافي، خاصة لوالدته فيروز التي كثيرًا ما ارتبط اسمه باسمها إبداعيًا وإنسانيًا.

لميس الحديدي: "قلوبنا معكِ يا فيروز"

وعلقت الإعلامية المصرية لميس الحديدي على هذا المشهد المؤثر قائلة: "يا ريتك ما تروح.. يا ريتك بتبقى عطول". وأضافت في تغريدة حزينة: "صورة فيروز وهي تودع زياد موجعة.. ست الحزن وجعنا معاها، لبنان كله حزين، والعالم العربي كله وجعه الفقد".

وسرعان ما تفاعل المتابعون مع كلماتها، مؤكدين أن رحيل زياد ليس فقط خسارة لعائلة فنية عظيمة، بل خسارة للوعي والموسيقى والذاكرة العربية.

حضور يختصر الكلمات

ورغم أن فيروز لم تُدلِ بأي تصريح، إلا أن ظهورها وحده كان أبلغ من آلاف الكلمات.

فقد ظلت جالسة في صمتٍ، تُشيّع قطعة من روحها، بينما يشيّعها جمهورها في كل بيت بالدموع والدعاء والثناء.

وتحوّل مشهدها إلى رمزٍ للأمومة الموجوعة، والفن الذي لا يُطفئه الحزن بل يخلّده التاريخ.