فرقة قصر ثقافة روض الفرج تقدم "أول من رأى الشمس" ضمن عروض المهرجان القومي للمسرح

القاهرة - محمد ابراهيم - أستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج، الأحد، أولى ليالي العرض المسرحي "أول من رأي الشمس"، وذلك ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في المهرجان القومي للمسرح في دورته الثامنة عشرة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث عرض أول من رأي الشمس

العرض تجربة نوعية لفرقة قصر ثقافة روض الفرج، تأليف محمد عادل، وإخراج أحمد زكي، وقصته مستوحاة من أحداث حقيقية وقعت في مدينة بلجراد أثناء الحرب الأهلية في يوغسلافيا، حول مجموعة تختبئ في قبو لصناعة الأسلحة دون العلم بانتهاء الحرب.

وشهد حضور المخرج محمد الطايع، مدير نوادي المسرح، ولفيف من الإعلاميين والنقاد والمسرحيين.

أعرب المخرج أحمد زكي عن سعادته بالمشاركة للعام الثاني على التوالي في فعاليات المهرجان، وأوضح أنه حرص هذا العام على إدخال تفاصيل جديدة إلى العرض كتقديمه في قالب غنائي بهدف تعزيز الحالة الشعرية، ومنحة رؤية مختلفة ومتميزة.

من ناحيتها، عبرت الفنانة نعمة طلعت، بطلة العرض، عن اعتزازها بمشاركة فرقتها المسرحية في المهرجان للمرة الثانية على التوالي.



وعن دورها في العرض، أوضحت أنها تجسد شخصية "إيفيكا"، صاحبة المنزل الذي يتحول إلى ملجأ خلال الحرب، حيث تستقبل مع زوجها "رالف" عددا من السكان الهاربين من الشارع لحمايتهم.

لكن القصة تتخذ منحى آخر، إذ يتبين أن الزوجين يستغلان هؤلاء الأشخاص لصناعة الأسلحة لأغراض تجارية بحتة، لا علاقة لها بالمقاومة.

وأضافت أن سكان القبو يعيشون في عزلة تامة تحت الأرض لمدة 11 عاما، دون أن يدركوا مرور الوقت، إذ يتم إيهامهم بأنهم أمضوا خمس سنوات فقط، في ظل انعدام أى وسيلة لمعرفة الوقت أو ما يحدث في العالم الخارجي، ليبقوا أسرى لوهم من صنع من يفترض أنهم يحتمون بهم.

أما الفنان عمر حسين مراد، فأوضح أنه جسد شخصية "نيكولاس"، القائد والرمز داخل المجموعة التي تعيش في القبو تحت وهم إنتاج السلاح لصالح الجيش، ولكنهم في الواقع ضحايا استغلال

ويختارون البقاء في الوهم رغم إمكانية الخروج لمعرفة الحقيقة، في إسقاط رمزي على واقع يحتاج لثورة ووعي.

صناع عرض أول من رأي الشمس

"أول من رأي الشمس" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

و تمثيل: عمر حسين، إسلام سعيد، دنيا حجاب، أحمد سيف، رحمة حجاب، نور خيري، فاتيما العربي، علي سعيد، يوستينا عزت، محمد صالح، نعمة طلعت، عبد الله خالد، بسنت حسين، عبد الرحمن ممدوح، عمرو إبراهيم، يوسف السحيمي، كريم زين، عبد الرحمن فتحي، محمد رضا، زين محمد رضا، وجنة حجاب.

عازفون: بيشوي رؤوف، إسلام محمد، خالد أحمد، يوسف فرج، وبسام أحمد.



تصحيح لغوي عمر حسين، أشعار إبراهيم محمد، ديكور وملابس عبد الله خالد، إضاءة محمد حسين، موسيقى وألحان فؤاد هارون، تعبير حركي محمد بحيري، ماكياج حبيبة أشرف، مخرج مساعد كريم محمد، ومخرج منفذ محمد عربي.

وتشهد الدورة الحالية المهرجان مشاركة 35 عرضا مسرحيا، ضمن المسابقة الرسمية، إلى جانب ثلاثة عروض خارج المنافسة، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.

أبرز العروض المسرحية

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بستة عروض مسرحية، وتتواصل الفعاليات غدا الاثنين مع الليلة الثانية من العرض المسرحي "أول من رأى الشمس" في التاسعة مساء، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، فيما يستقبل مسرح السامر، في السابعة مساء، أولى ليالي العرض المسرحي "شارع 19"، لفرقة مركز الجيزة الثقافي، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج عمرو حسان.