يوسف معاطي: عادل إمام هو سبب أستقالاتي من التليفزيون وart.

القاهرة - محمد ابراهيم - قال المؤلف الكبير يوسف معاطي إنني استقلت من العمل في التليفزيون المصري وقناة art والسبب هو النجم عادل إمام لأنني كنت أشاركه في تقديم عدد من الأعمال الفنية وهو نجم العالم العربي وكنت أريد التركيز في الكتابة، مشيرًا إلى أن حلمه في أن تكون هناك أكاديمية للكوميديا.

أبرز تصريحات يوسف معاطي

وأضاف أن برنامج الست دي أمي من أنجح البرامج وأشهرها والاستقالة من تقديم البرامج التليفزيونية كان بسبب الرغبة في التركيز في الكتابة.

وعن سبب فكرة برنامج "الست دي أمي" قال إنني التقيت مع المخرج نبيل عبد النعيم وكانت الفكرة بعد كتابتي لمقال بنفس العنوان "الست دي أمي".

وقال، المخرج نبيل عبد النعيم هو من تحمل كل شيء من أجل تقديم البرنامج وهو المنتج والمخرج.

وكانت هناك حالات صعبة لأمهات وأبناء وكنت أنفجر من البكاء، وكانت مشاهد مؤثرة وخاصة بكاء النجوم ومنهم نجم الكوميديا عبد المنعم مدبولي.

ومن أصعب حلقات البرنامج المخرج حسين كمال وأول ما حضر تصوير الحلقة والحديث عن أمه قال لي "أو عايز تفتكر إني هأعيط" وفور البداية في التصوير انفجر في البكاء.

و أستكمل، رفضت أن أقدم الجزء الثاني من البرنامج بسبب نجاح الجزء الأول والفكرة أصبحت معروفة وأيضًا لم أستطع تحمل المشاهد الإنسانية.

وهناك برامج أخرى توقفت وفي رأيي أن البرنامج فكرة وليس من الضروري الاستمرار في تقديم جزء ثاني حتى لا يفقد قيمته.

وعندما أراد المخرج نبيل عبد النعيم تقديم الجزء الثاني من برنامج "الست دي أمي" قلت له موافق ولكنني لم أشارك.

وأضاف بعد وفاة والدتي كان أكثر شخصين يقفون بجواري هما النجمان الكبيران الفنان عادل إمام والفنان يحيى الفخراني.

كانوا بجواري دائمًا بعد وفاة والدتي، وجاء لي الفنان عادل إمام وذهبت معه إلى مكتبه بالمهندسين وقال لي "عندما توفت أمي كنت أقف وتحملت الصدمة ولم أبكي وبعدها بكيت بشدة".