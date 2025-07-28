نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "من وراء الموج" للنجمة نادين لبكي الفيلم العربي الأكثر مشاهدة على نتفليكس في 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت نتفليكس تقريرها النصف سنوي الذي ترصد فيه إحصائيات المشاهدات عبر منصتها خلال النصف الأول من 2025، ليكون فيلم من وراء الموج للنجمة نادين لبكي وشركات الإنتاج فرونت رو فيلمد إنترتينمنت وإمباير إنترتينمنت وأوكوارد برودكشنز وإتش كيه برودكشنز، هو الفيلم العربي الأكثر مشاهدة على المنصة في 2025 حتى الآن.

فيلم من وراء الموج كان قد بدأ إطلاقه على نتفليكس في 24 يناير الماضي، وفي 6 شهور أصبح الفيلم العربي الأكثر مشاهدة على المنصة خلال النصف الأول من 2025، برصيد 10.8 ملايين مشاهدة (17.4 مليون ساعة)، في إحصائية شملت كل الأعمال على المنصة، سواء تم إنتاجها في 2025 أو في سنوات ماضية، حيث ذهبت أكثر من ثلثي ساعات المشاهدة على المنصة إلى المحتوى غير الناطق بالإنجليزية.

و من وراء الموج فيلم إثارة نفسي من إخراج ماتي براون وبطولة نادين لبكي وبطلي كفرناحوم زين وريمان الرافعي وزياد بكري، ويحكي الفيلم قصة عائلة تتكون من 4 أفراد، تجد نفسها مشردة على جزيرة مجهولة، تصارع تقلبات الطقس ومستقبلًا مجهولًا في مواجهة الواقع القاسي وإيجاد سبيل للنجاة.

و الفيلم من إنتاج فرونت رو فيلمد إنترتينمنت وإمباير إنترتينمنت وأوكوارد برودكشنز وإتش كيه برودكشنز، بالإضافة إلى شركة الإنتاج التنفيذي ماجيك آرم.

وفي تصريح مشترك، قال المنتجان جيانلوكا شقرا وماريو جونيور حداد "رغم كل التحديات والتوقعات السائدة في الصناعة، أصبح من وراء الموج الفيلم العربي الأكثر مشاهدة على نتفليكس، ليس بسبب حجم السوق أو خوارزميات المنصة، بل بفضل قوة قصته وشغف الفريق الذي عمل عليه، سواء الأداء الواقعي والمؤثر للأخوين الحقيقيين زين وريمان الرافعي، إلى جانب نادين لبكي وزياد بكري، بالإضافة إلى التصوير السينمائي الآسر لجيريمي سنيل، الذي ساهم في تجاوز الحدود واللهجات والتوقعات أيضًا. في عالم يُعاني من الحروب والتهجير القسري وأزمات اللاجئين المتفاقمة، لا سيما في العالم العربي، لامس من وراء الموج وترًا إنسانيًا مشترك، فلم يقدم مجرد مساحة للتأمل، بل جسد رابطًا حقيقيًا. إنه تذكير نادر بأن القصص الأصيلة القادمة من الهوامش قادرة على تحريك العالم".

ويعتبر من وراء الموج هو التعاون الثاني بين فرونت رو ونتفليكس بعد فيلم أصحاب ولا أعز، الذي يعتبر أول فيلم عربي من الإنتاجات الأصلية لنتفليكس، واستطاع أن يكون الأكثر مشاهدة في عدة دول عربية وغير عربية طوال شهور طويلة منذ إطلاقه على المنصة في 2022.



عن فرونت رو برودكشنز:

فرونت رو برودكشنز هي شركة إنتاج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأسست في 2020 من قبل الموزعين الرائدين فرونت رو فيلمد إنترتينمنت وإمباير إنترتينمنت لتقديم مجموعة واسعة من القصص من مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك المناطق والمجتمعات التي لم تحظَ بالتمثيل الكافي. أول أفلام فرونت رو برودكشنز كان أصحاب ولا أعز، الأكثر مشاهدة على الإطلاق في نتفليكس الشرق الأوسط، والثالث عالميًا.

عن فرونت رو فيلمد إنترتينمنت:

فرونت رو فيلمد إنترتينمنت شركة رائدة لتوزيع الأفلام المستقلة في الشرق الأوسط وشريك مفضل مع آيتونز وجوجل ونتفليكس. تضم مكتبتها أكثر من 1800 فيلمًا، بما في ذلك أفلام ضخمة، وأفلام فنية راقية، وأفلام وثائقية، ورسوم متحركة، وأفلام كلاسيكية مشهورة.