نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد رمضان يحتفل عبر "إنستجرام" بنجاح "١٠ سنين": "أول مليون بحبكن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء من الفرح والفخر، أحتفل النجم اللبناني سعد رمضان بتحقيق أغنيته الجديدة "١٠ سنين" أول مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك خلال وقت قياسي من طرحها. وجاء الاحتفال من خلال منشور خاص عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، شارك فيه جمهوره لحظة نجاح الأغنية ووجه لهم رسالة شكر قائلًا: "أول مليون.. بحبكن من قلبي".

عمل فني متكامل

أغنية "١٠ سنين" هي واحدة من الأعمال الصيفية التي حققت تفاعلًا لافتًا منذ لحظة إطلاقها، وهي من كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع تيم، وإنتاج Mawla Production، بينما تولّت lamis_photography إخراج الفيديو كليب بإطلالة بصرية عصرية تناسب أجواء الأغنية الشبابية.

نجاح سريع وتفاعل واسع

منذ اللحظات الأولى لإصدار الأغنية، تفاعل الجمهور بشكل واسع معها، حيث انهالت التعليقات الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بلحنها وكلماتها الخفيفة وأداء سعد رمضان المليء بالإحساس، مما جعلها تحجز مكانها سريعًا ضمن قائمة الأغاني الأكثر تداولًا على المنصات.

سعد رمضان.. ثابت على خط النجاح

يُذكر أن سعد رمضان يُعد من أبرز الأصوات اللبنانية على الساحة الغنائية، ويحرص دائمًا على تقديم أعمال تحمل بصمة فنية خاصة، تمزج بين الرومانسية والتجدد، وهو ما ظهر بوضوح في "١٠ سنين"، التي عبّر من خلالها عن قصة حب ناضجة امتدت لعقد كامل.

و بهذا الإنجاز الجديد، يُواصل سعد رمضان تثبيت حضوره القوي في المشهد الغنائي العربي، معتمدًا على ذكائه الفني وخياراته الدقيقة، ليبرهن من جديد أنه نجم يعرف كيف يلامس قلوب جمهوره ويصل إلى ملايين المشاهدات... عن جدارة.