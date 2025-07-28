نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صابر الرباعي يبدع بلهجة جديدة "طاير" باللهجة اللبنانية تُحلّق قريبًا إلى جمهور الطرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد أمير الطرب العربي صابر الرباعي لإطلاق مفاجأة فنية جديدة من العيار الثقيل، وذلك من خلال أغنيته المرتقبة "طاير"، التي يُقدّمها هذه المرة باللهجة اللبنانية، في تجربة فنية مختلفة تُظهر مرونة صوته وقدرته على التنقل بين اللهجات بطابع راقٍ وأداء رفيع.

و الأغنية تحمل توقيع الشاعر صلاح بلول، أحد أبرز الأسماء الشعرية في لبنان، بينما قام بتلحينها المبدع أحمد بركات، وجاء التوزيع والمكساج برؤية موسيقية حديثة من زاهر ديب، أما اللمسة النهائية في الـ "ماستر" فكانت لخبير الصوت فادي جيجي، ليخرج العمل متكاملًا من حيث البناء الفني والصوتي، وإنتاج Mawla Production.

صابر الرباعي، الذي عوّد جمهوره على اختيارته المدروسة، يختبر في "طاير" لونًا جديدًا يُضاف إلى أرشيفه الحافل، ويؤكد مجددًا أن الطرب الأصيل لا يتقيد بلهجة أو بلد، بل يُحلّق حيثما وُجد الإحساس والصدق.

وقد أثار الإعلان عن الأغنية حماسة المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن العمل يُعد من أوائل الأغاني التي يقدمها الرباعي باللبناني، وهو ما فتح باب التوقعات حول نغمة الأغنية ونمطها الموسيقي، وهل ستكون رومانسية حالمة أم نابضة بالحيوية.

يُذكر أن صابر الرباعي يُواصل تثبيت مكانته كأحد أبرز نجوم الطرب في العالم العربي، بفضل اختياراته الدقيقة وحرصه الدائم على تقديم فن يحمل الجودة والتجديد، و"طاير" ليست إلا حلقة جديدة في سلسلة من النجاحات التي لا تهبط.