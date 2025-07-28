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طالب بكلية الفنون الجميلة مصمما لـ "بوستر مهرجان الغردقة لسينما الشباب "

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  • طالب بكلية الفنون الجميلة مصمما لـ "بوستر مهرجان الغردقة لسينما الشباب " 1/3
  • طالب بكلية الفنون الجميلة مصمما لـ "بوستر مهرجان الغردقة لسينما الشباب " 2/3
  • طالب بكلية الفنون الجميلة مصمما لـ "بوستر مهرجان الغردقة لسينما الشباب " 3/3

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أحمد جودة - القاهرة - كشف  مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن  البوستر الفائز في المسابقة التي  نظمها بالتعاون مع جامعة حلوان  لتصميم بوستر الدورة الثالثة   برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة واشراف الدكتور عمرو سامى عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك والدكتورة امنية يحيى وكيل الكلية والدكتورة فاطمة عبد الرحمن وكيل الكلية  والدكتورة إيمان منير رئيس القسم.   
 

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اختارت اللجنة المشكلة التصميم الذي أبدعه حازم محمود سيد الطالب بكلية الفنون الجميلة  ليكون البوستر الرسمي للدورة الثالثة للمهرجان والمقرر إقامتها في الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2025.
 

 

وجاء البوستر الفائز برؤية مبتكرة تمزج بين سحر البحر وجوهر السينما، إذ تُجسد "بوبينة" الفيلم وهي تتفكك وتندمج مع الشعاب المرجانية، في إشارة رمزية إلى تلاشي الصورة التقليدية للفن السابع أمام الموجة الرقمية الحديثة. 
 

 

وأكد الدكتور عمرو سامى، عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك أن الطالب عبّر عن رؤيته بلغة بصرية ذكية، تدمج بين الجمال والفكرة.

 

 


مشيرا إلي  أن الفن لا يُحصر في القاعات، بل يتنفس في ساحات الحياة.  
 

 

و ثمّن الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، هذا الاختيار قائلًا:  البوستر يحمل رؤية بصرية تتجاوز الشكل إلى الجوهر، ويعكس مسيرة السينما من المادي إلى الرقمي،  وهو  ما نبحث عنه في المهرجان.
 

 

من جانبه، شدد الناقد قدري الحجار، مدير المهرجان  على أن المهرجان منصة حقيقية لمواهب الشباب، وان البوستر الفائز يؤكد علي أن هناك طاقات هائلة تنتظر من يفتح لها الأبواب.وأن  تصميمه هو تجسيد لرسالة المهرجان. 

 


وقال الطالب حازم محمود سيد صاحب التصميم الفائز: عملت على أن يكون البوستر معبرًا عن فكرة اندثار الشكل التقليدي للسينما، وتحوّلها إلى كيان متجدد يتناغم مع التطور التكنولوجي، وسط بيئة ملهمة

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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