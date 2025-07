نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «عودة الأبطال تُشعل الشباك».. فيلم "الرباعي الخارق: الخطوات الأولى" يكتسح الإيرادات ويتصدر مشهد مارفل من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في انطلاقة نارية أعادت وهج أفلام الأبطال الخارقين إلى الواجهة، سجّل فيلم "الرباعي الخارق: الخطوات الأولى" (The Fantastic Four: First Steps) حضورًا مذهلًا في شباك التذاكر العالمي، محققًا إيرادات تُقدّر بنحو 218 مليون دولار خلال أول عطلة نهاية أسبوع من عرضه.

العمل الذي يُمثّل إعادة ولادة لأحد أقدم الفرق في عالم مارفل السينمائي، انطلق بـقوة حقيقية، حيث حقق 118 مليون دولار داخل الولايات المتحدة وكندا، إلى جانب 100 مليون دولار إضافية من 52 سوقًا دولية، ليؤكد أن شغف الجمهور بعوالم مارفل لم ينطفئ، بل ينتظر فقط عملًا يليق بتاريخه.

هذا الافتتاح الاستثنائي لم يمر مرور الكرام، فقد تجاوز في أرقامه أفلامًا بارزة صدرت هذا العام من الاستوديو نفسه، مثل Captain America: Brave New World وThunderbolts، بل وتفوق على أفلام خارقة أخرى كـSuperman من حيث إيرادات اليوم الأول، إذ حقق 57 مليون دولار بمجرد طرحه.

النقاد وصفوا هذا الإنجاز بأنه "نبض جديد في قلب مارفل"، معتبرين أن الفيلم أعاد الثقة لجمهور السلسلة، بعد موجة من التراجع أصابت بعض إنتاجاتها الأخيرة.

العمل من إخراج مات شاكمان، ويضم كوكبة من النجوم على رأسهم فانيسا كيربي، بيدرو باسكال، جوزيف كوين، وإيبن موس. وتدور أحداثه حول أربعة علماء يتعرضون لحدث كوني غير متوقّع يمنحهم قدرات خارقة، فيقررون توحيد قواهم لمواجهة مخاطر تهدد البشرية جمعاء.

ومع هذا الزخم النقدي والجماهيري، يبدو أن “الرباعي الخارق” لا يعود فقط إلى الشاشة، بل يعود بقوة ليُعلن بداية عهد جديد في مارفل، عنوانه: الجودة أولًا.. والخيال بلا حدود.