تعرف على تفاصيل دويتو الأسود ل حسن شاكوش ومحمود الليثي

أحمد جودة - القاهرة - "الأسود" على وشك الزئيرحسن شاكوش والليثي يجتمعان في دويتو ناري يهز صيف 2025

كشف النجم حسن شاكوش عن عمل فني جديد يجمعه بالنجم محمود الليثي، من خلال دويتو غنائي يحمل عنوان "الأسود"، وأعرب عن حماسه الكبير للتجربة، واعدًا الجمهور بعمل "هيولع الصيف".

وقال شاكوش إنه حاليًا في مرحلة البروفات على الأغنية، التي كتب كلماتها حسام عبد الواحد، وتولى توزيعها الموسيقي ساسو، مشيرًا إلى أن التعاون مع الليثي بيجمع ما بين الحضور الشعبي القوي والخبرة الموسيقية، والنتيجة "قنبلة فنية" حسب وصفه.

ويُعد هذا العمل المرتقب خطوة جديدة في مسيرة شاكوش، بعد النجاح اللي حققه مؤخرًا بأغنية "ملك الساحة"، واللي سبقتها ضجة أغنية "إنتي الوحش" اللي شارك بيها في مسلسل "العتاولة 2" وخلت السوشيال ميديا تغلي من التفاعل.

أما محمود الليثي، فما زال صدى تعاونه الأخير مع محمد رمضان في أغنية "قدها" بيتردد، خاصة بعد ما أكد إن الأغنية مصممة على مقاس شخصية رمضان الفنية، وإنها بتقدم مزيج شعبي عصري متكامل، وطرحها حقق صدى واسع عند الجمهور.