نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوال الزغبي تفتح ألبوم "يا مشاعر": أغنية "كان ليك وحشة" تطلّ باللهجة المصرية وسط نجاحات تتخطى الـ10 ملايين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تواصل النجمة الذهبية نوال الزغبي مشوارها الفني الحافل بالتجدد والتألق، إذ تستعد لإطلاق أحدث مفاجآتها الغنائية باللهجة المصرية بعنوان "كان ليك وحشة"، وهي إحدى أبرز محطات ألبومها المنتظر "يا مشاعر"، الذي يعِد بتجربة فنية نابضة بالتنوع والإحساس. ومن المقرر طرح الأغنية يوم الإثنين عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة ترقب كبيرة من جمهورها في مصر والوطن العربي.

الألبوم الجديد يضع نوال من جديد في قلب الساحة الفنية بقوة، حيث تختار بعناية مزيجًا من اللهجات والأنماط الموسيقية، ما يعكس نضجها الفني وحرصها الدائم على تقديم محتوى متجدد يواكب الذائقة المعاصرة دون أن يتخلى عن الهوية العاطفية التي تميزت بها على مدار مسيرتها.

وفيما ينتظر الجمهور صدور "كان ليك وحشة"، تحقق نوال أرقامًا مذهلة بأغاني ألبومها، حيث تجاوزت أربع أغنيات منه حاجز الـ10 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وهي: "ماضي وفات" (كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم)، "آجي بالدلع" (كلمات تامر حسين، ألحان مدين)، "وقت الشدة" (كلمات هناء الشيخ، ألحان أحمد بركات)، و"يا مشاعر" (كلمات أحمد عصام، ألحان سامر).

ومن اللافت أن نوال استعانت بابنتها تيا ديب لتصميم اللوك الخاص لإحدى الأغنيات، في خطوة تُظهر مدى خصوصية الألبوم وارتباطه العاطفي العائلي، ما يُضفي عليه طابعًا شخصيًا وإنسانيًا بامتياز.

وتُختتم حملة الألبوم بمؤتمر صحفي ضخم تخطط نوال الزغبي لإقامته في القاهرة، حيث تحتفل مع جمهورها المصري بإطلاق "يا مشاعر" رسميًا، مؤكدة من جديد أن التجدد بالنسبة لها ليس خيارًا، بل أسلوب حياة فني لا ينضب.