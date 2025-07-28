فرقة الآلات الشعبية وكورال السويس يتألقان في رابع أيام "صيف السويس"

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أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات برنامج "صيف السويس" الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمنطقة ممشى أهل السويس، ضمن أنشطة وزارة الثقافة الصيفية بالمحافظات الساحلية.

وشهد اليوم الرابع إقبالًا جماهيريًا لافتًا وتفاعلا كبيرًا مع الفقرات الفنية والثقافية المتنوعة التي تم تقديمها، في أجواء احتفالية مبهجة تستهدف جميع الفئات العمرية.

عرض فني لفريق كورال السويس



بدأت مع عرض فني لفريق كورال السويس بقيادة المايسترو غريب غندور، قدمت خلاله باقة من الأغاني الطربية، منها: "ليّ عشم"، "دقوا الشماسي"، "عنابي"، "اضحكي"، و"على رمش عيونها"،وغيرها، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أبرز الفقرات

وتواصلت الأنشطة الفنية والثقافية المنفذة ضمن برنامج إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإشراف د. شعيب خلف، من خلال فرع ثقافة السويس، مع عرض فني لفرقة السويس للآلآت الشعبية بقيادة الفنان أحمد عدوية، تضمن مجموعة من أشهر التابلوهات الاستعراضية منها: "سويسيات"، "البحر الأحمر علمنا"، "يا ليل آن"، "إحنا السوايسة الصيادين"، "على نبينا"، "يا عروسة البحر الأحمر"، "مشتاقين"، و"يا ريس البحرية"، وذلك بحضور هويدا طلعت، مدير فرع ثقافة السويس.

كما تضمنت الفعاليات أنشطة متنوعة منها عرض مسرح عرائس تنفيذ وإخراج كامل عبد العزيز، تناول موضوعات توعوية للأطفال بأسلوب مبسط، تلاه فقرات الأراجوز والمهرج التي حظيت بإقبال كبير من الأطفال وعائلاتهم، واختتمت بفقرة ألعاب ذهنية وترفيهية، وأخرى استعراضية مستوحاة من الفنون الهندية أبهرت الحضور.

برنامج "صيف السويس"

يأتي برنامج "صيف السويس" ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لتنشيط الحراك الثقافي والفني في المدن الساحلية خلال موسم الصيف، وتقديم محتوى متنوع للمواطنين، يشمل عروضا فنية واستعراضية، وورشا للأطفال، ولقاءات تثقيفية.