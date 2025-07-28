نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. إيهاب توفيق يخطف الأنظار بدويتو "عامل عاملة" مع كنزي تركي فى إفتتاح المهرجان الصيفي للأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف النجم إيهاب توفيق الأنظار خلال افتتاحه للمهرجان الصيفي للأوبرا ب دويتو اغنيته الشهيرة " عامل عامله" بمشاركة المطربة الشابة كنزي تركي.

فعاليات حفل إيهاب توفيق

أقيم الحفل بإستاد الإسكندرية بحضور جماهيري ضخم من الأسر والشباب من محتلف الأعمار وقدم خلاله ايهاب توفيق عدد كبير من أغانيه الرومانسية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها سحراني، عامل عاملة، أحلى منهم، مشتاق، ما تحلويش أكتر من كده، هدي القمر، بحبك يا أسمراني، علمي علمي، مالهمش في الطيب، قدّك، مراسيل مراسيل، على كيفك ميل، الله عليك يا سيدي، تترجى فيّا، بالإضافة إلى أحدث أغنيتين أطلقهما مؤخرا لصيف 2025 "في حد شافنا" و"السهرة جامدة" واللتان تصدرتا تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغاني التي قدمتها كنزي تركي في الحفل

بينما أحيت كنزي تركي أولى فقرات الحفل بعنوان "شباب في شباب بمشاركة ياسر سعيد وحنان عصام التي قدمتها فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا تحت إشراف المايسترو تامر غنيم، وقيادة الدكتور محمد الموجي، وشملت مجموعة من الأغنيات المحببة ذات الإيقاعات الكلاسيكية والمعاصرة، منها: على رمش عيونها، أول مرة تحب يا قلبي، يا إسكندراني، سالمة يا سلامة، سهر الليالي، حرمت أحبك، عيناك ليالٍ صيفية، كل اللي لاموني وزي العسل.

وكانت كنزي تركي قد أطلقت مؤخرًا أغنية "مختلف" كلمات بهاء الدين محمد ولحن مدين وتوزيع أحمد عبد السلام وإنتاج تامر عبد المنعم.

وشهد استاد الإسكندرية، مساء أمس الأحد فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقي والغناء بدار الأوبرا بالإسكندرية لعام 2025، هذه الفعالية الممتدة خلال أشهر الصيف والتي اطلقتها وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع محافظة الأسكندرية.



وافتتح فعاليات المهرجان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وبحضور جماهيري تجاوز 4 آلاف مشاهد من أهالي محافظة الإسكندرية وزوّارها.

