فرقة "الإنشاد الديني" تحيي حفلًا فنيًا بقصر ثقافة الأنفوشي

القاهرة - محمد ابراهيم - وسط أجواء روحانية وحضور كبير، شهد قصر ثقافة الأنفوشي، حفلًا فنيًا جديدًا ضمن البرنامج الفني للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة لدعم الفنون بالمحافظات.

فرقة الأنفوشي للإنشاد الديني

أحيا الحفل فرقة الأنفوشي للإنشاد الديني، بقيادة الفنان محمد الإبياري، وقدمت خلاله مجموعة من الابتهالات والأغاني الدينية، في أداء فردي، وجماعي منها: يا نبينا، يا أيها النبي، غالي أنت غالي، خير البرية، مدد يا نبي، أنوار نبينا، أجيب سيرة الحبيب، أم النبي، حبيب الله يا طه، لأجل النبي.

فقرات الحفل

وتواصلت فقرات الحفل بباقة من الابتهالات والأناشيد قدمها الفنان وائل الفشني، وسط تفاعل كبير من الجمهور منها "قمر"، و"عيني لغير جمالكم"، وذلك بحضور محمد حمدي، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، الفنانة أماني علي عوض، مدير قصر ثقافة الأنفوشي، والفنان عزت بسيوني، مايسترو فرقة الإيقاعات الشرقية، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

واختتم الحفل الذي أقيم من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بتكريم الفنان وائل الفشني، بمنحه درع الفرقة، تقديرا لمشاركته المتميزة في الحفل.