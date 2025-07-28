"أحمد ماهر: مشيت من بابا المجال غضبان... ولو الدور طار كان ممكن يطير معاه حاجة مني"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد ماهر كواليس اعتذاره المؤقت عن المشاركة في مسلسل بابا المجال بطولة النجم مصطفى شعبان، وتحدّث عن موقفه من الأجور المرتفعة، ورد على الشائعات التي تلاحقه بهذا الخصوص.

تصريحات أحمد ماهر

وخلال ظهوره في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، قال ماهر: "أنا مش من الناس اللي بتطلب أجر عالي... بالعكس، أنا كتير بيتراجع أجري، ولو حبيت الدور ممكن أتنازل عنه تمامًا، لأن اللي بيحركني هو الإحساس مش الفلوس".

وعن مسلسل بابا المجال، فجّر مفاجأة، قائلًا: "لما جيت أتعاقد، لقيت الطرح مش عاجبني... كنت غضبان وقلت لهم: كفى الله المؤمنين القتال، ومشيت... لكن بعد كده، دخلت في صراع داخلي وقلت لنفسي: إزاي تمشي؟! وبعد 12 يوم اتصلوا بيا، ورجعت اتعاقدت، ولو كنت فقدت الدور، يمكن كنت خسرت حاجة كبيرة جوايا."

وعن ابتعاده الملحوظ عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة، علّق قائلًا: “أنا من جيل اشتغل من أول لحظة وسط عمالقة، وأتعوّدت أختار بعناية... النهارده الدنيا ضاقت، والمسلسلات بقت شبه بعضها. اللي اتعوّد ياكل تفاح، صعب يمد إيده على خيارة”.

آخر أعمال أحمد ماهر



وكان أحمد ماهر قد شارك في رمضان 2024 في أكثر من عمل لافت، من بينها جُوْدَر بطولة ياسر جلال، من تأليف أنو عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، إلى جانب مشاركته في صيد العقارب، بطولة غادة عبد الرازق، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، بمشاركة نخبة من النجوم منهم رياض الخولي ومحمد علاء.