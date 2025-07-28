نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة بوسيل: "اتعلمت من تامر حسني أكتر من أي كورس.. ودلوقتي بقينا "شُركا في الحُلم" مش مُنافِسين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتحت الفنانة بسمة بوسيل قلبها على الهواء وتحدثت بشفافية عن علاقتها بطليقها الفنان تامر حسني، مؤكدة أن رحلتها الفنية والإنسانية لا يمكن فصلها عنه، بل كانت إلى جانبه رحلة نضج واكتشاف ذات.

تصريحات بسمة بوسيل

وقالت بسمة خلال لقائها عبر إذاعة "نجوم FM": "تامر حسني أضاف لي كتير جدًا.. كنت بشوفه بيشتغل إزاي، بيختار أغانيه إزاي.. كأن ربنا إداني فرصة آخد كورس مكثّف في الفن والإبداع.. حاجات مكنتش هعرفها غير وأنا عايشة مع الشخص ده".

وأضافت: "أنا كبرت معاه، ونضجنا سوا، هو أبو ولادي وخلاني أم.. يمكن علاقتنا اتغيّرت، لكن الحب والاحترام موجودين، ودلوقتي إحنا أصحاب بجد ومبسوطين كده.. إحنا مش بننافس بعض، إحنا بنكمل بعض".

والمفاجأة كانت عندما كشفت بسمة أنها اختارت مع تامر بعض أغاني ألبومه الجديد، مؤكدة أن الشراكة الفنية بينهما لم تنته بانفصالهما، بل تحوّلت لشكل أنضج وأصدق.

بسمة تحدثت أيضًا عن شغفها الكبير بعالم الموضة، مشيرة إلى أنها درست تصميم الأزياء خلال ابتعادها المؤقت عن الساحة الغنائية، وأضافت: "من 10 سنين صممت فستان وكنت بحلم ألبسه في يوم مميز.. وفعلًا لبسته على غلاف ألبومي الجديد (حلم).. إحساس حقيقي بتحقيق الذات بعد انتظار طويل".

فيلم “بيج رامي”

وعلى صعيد آخر، أنهت بسمة بوسيل مؤخرًا تصوير أولى تجاربها في التمثيل من خلال فيلم "بيج رامي"، الذي يشاركها بطولته النجم رامز جلال، إلى جانب محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي، وعدد من ضيوف الشرف، الفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج وليد صبري، ومن المقرر عرضه ضمن موسم أفلام صيف 2025.