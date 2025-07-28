نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض متنوعة لفرقة الشرقية للفنون الشعبية في ليالي مهرجان "صيف بلدنا" بمطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط أجواء مبهجة وحضور جماهيري، تواصلت فعاليات مهرجان "صيف بلدنا 5" بمحافظة مطروح، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر فعالياته حتى نهاية أغسطس المقبل، في إطار البرامج الصيفية لوزارة الثقافة.

مهرجان "صيف بلدنا 5" بمحافظة مطروح

وشهد مسرح النادي الاجتماعي بمدينة مرسى مطروح العرض الأول لفرقة الشرقية للفنون الشعبية، بقيادة الفنان محمد عاطف، وبمشاركة مدرب الفرقة الفنان أحمد واصف، حيث قدمت الفرقة مجموعة متميزة من الفقرات الفنية المستوحاة من التراث المصري، عكست التنوع الثقافي والهوية الشعبية لبيئة الدلتا.

أبرز الفقرات

تضمنت الفقرات: تابلوه "الفرح الشرقاوي"، و"السقايين"، و"التنورة"، و"كف العرب"، و"التحميلة"، وسط تفاعل من الجمهور.

شهد العرض حضور السيدة نهلة عبد القادر مدير عام فرع ثقافة مطروح، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة، في تأكيد على دعم المؤسسات المحلية للفنون التراثية وتقديرها لدورها في حفظ الهوية الثقافية الوطنية.

كما واصل معرض الكتاب المصاحب للمهرجان استقبال جمهوره، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويضم أحدث إصداراتها في مجالات الفكر والأدب والفنون، بأسعار مخفضة.

ويُقام مهرجان "صيف بلدنا 5" من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ممثلة في الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للموسيقى، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة مطروح.

العروض الفنية المجانية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية

ويقدم المهرجان على مدار فترة إقامته باقة من العروض الفنية المجانية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية التابعة للهيئة، إلى جانب ورش فنية وتفاعلية موجهة لمختلف الفئات العمرية.