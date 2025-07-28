نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمينة تدافع عن وفاء عامر: "بنت أكابر ومفيش حد يقدر يهز صورتها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرجت المطربة أمينة عن صمتها وكتبت كلمات تدافع فيها بكل قوتها عن الفنانة وفاء عامر، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد انتشار شائعات مسيئة لا تليق بتاريخها، ومنها شائعة غريبة وغير منطقية تتعلق بتجارتها للأعضاء.

بدأت أمينة كلامها وقالت: "ربنا وحده أعلى وأعلم حجم ألمي عليكي من ناس لا عندهم أصل ولا فصل.. الست دي بنت أكابر، أبوها الله يرحمه كان راجل تاجر في سوق كبير، عم فاروق عامر، اللي ربى عياله على العز والكرامة".

الكلام الذي كتبته أمينة كان مليء بالمشاعر والمواقف التي عاشتها بنفسها، وقالت: "أنا شفت ده بعيني من خالاتي وأهلي في باب عمر باشا.. عن الجدعنة مش هقولكم، وعن حبها للخير وفرحتها بفرحة غيرها، ست بنت بلد بحق، بتحترم الصغير قبل الكبير، ودايمًا وشها حلو على الناس".

ورغم الألم الذي كان واضحًا في كلامها، أمينة لم تنس أن توجه رسالة قوية لكل الأشخاص الذين هاجموا وفاء عامر دون دليل أو ضمير، معلقة: "عايزة أقول حاجات كتير أوي عنك يا أم عمر لأنك تستاهلي كل خير، بس حرام.. اتقوا الله، كفاية عبث وقلة أدب! هو ده جزاء الخير؟ هو ده جزاء واحدة طول عمرها بتسند الناس؟".

وختمت رسالتها بكلمات حزينة لكنها كلها وفاء: "ده انتو كده بتخلو الواحد يراجع نفسه مليون مرة قبل ما يعمل خير.. ربنا كبير، ومفيش حد بيضيع عنده حق".