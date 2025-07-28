قصور الثقافة تحتفل بذكرى ميلاد أسامة أنور عكاشة بكفر الشيخ

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بذكرى ميلاد الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، في إطار حرصها على تسليط الضوء على الرموز الوطنية في مجالات الأدب والفن، وذلك من خلال احتفالية فنية وثقافية نظمها فرع ثقافة كفر الشيخ، أقيمت على مسرح المركز الثقافي.

بدأت فعاليات الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي تناول محطات من حياة ونشأة الكاتب الكبير.

وفي كلمته، رحب الكاتب أحمد سامي خاطر، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، بالحضور، معربا عن سعادته بالاحتفاء برمز من رموز الدراما المصرية، ومؤكدا أن عكاشة كان يكتب من قلب الشارع، وأن الدراما كانت لديه أداة للتنوير والمعرفة.

وأضاف: "حين يخلص الكاتب لقيمة يؤمن بها، يخلد في وجدان أمته، كما فعل أسامة أنور عكاشة، الذي رأى الكتابة مسئولية وطنية، وصوتا لا ينبغي أن يصمت حين يرى ما لا يجوز السكوت عليه".



وتطرق خاطر إلى أبرز أعماله الفنية مثل أرابيسك، الشهد والدموع، المصراوية، وغيرها من الأعمال التي تركت أثرا في كل بيت مصري وعربي.

علاقة صبري فواز بالكاتب أسامة أنور عكاشة

وشارك الفنان صبري فواز بكلمة تحدث فيها عن علاقته الشخصية والفنية بأعمال الكاتب الراحل، مشيرا إلى أنه شارك في ثلاثة أعمال كتبها عكاشة، هي: ليالي الحلمية، سهرة البراءة، والمصراوية.



وأكد أن كتابات عكاشة شكلت وجدان أجيال كاملة، وتناولت قضايا المجتمع المصري والعربي بصدق نادر، وأن تأثيره لا يزال حاضرا في وجدان صناع الدراما حتى اليوم. كما وصفه بـ "الأستاذ"، مؤكدا أنه تعلم منه الكثير، ولا يزال يمثل قدوة للأجيال الجديدة من المؤلفين.

من جهته، أشار الفنان علاء قوقة إلى أن بداياته الفنية كانت من قصر ثقافة كفر الشيخ، وتحدث عن تأثير عكاشة في وجدان الجمهور من خلال أعماله الدرامية التي سيطرت على الشاشات في الثمانينيات والتسعينيات، وذكر من بينها: أبو العلا البشري، ضمير أبلة حكمت، الراية البيضا، أرابيسك، زيزينيا، امرأة من زمن الحب، وغيرها.

فرقة الفنون الشعبية بكفر الشيخ

وقدمت فرقة الفنون الشعبية بكفر الشيخ فقرة فنية، تمثلت في أوبريت بعنوان "واحد مننا"، جسدت خلاله الفرقة ملامح من أعمال الكاتب الكبير، عبر لوحات استعراضية على أنغام تيترات أشهر مسلسلاته. الأوبريت من تأليف وإخراج الشاعر د. جمال مرسي، وتصميم وإخراج إبراهيم عبد المقصود.

جاء الحفل ضمن أنشطة نادي أدب كفر الشيخ برئاسة الشاعر طارق مرسي، وبحضور الدكتور أحمد الجبالي مدرس النقد والأدب، والدكتور أحمد رزق حامد مدرس الأدب والبلاغة بجامعة كفر الشيخ، والدكتور أحمد الشهاوي، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ.

نبذة عن أسامة أنور عكاشة

والكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة (27 يوليو 1941 – 28 مايو 2010) أحد أبرز كتاب الدراما في مصر والعالم العربي، حيث ترك بصمة لا تنسى في وجدان المشاهد العربي من خلال أعماله التلفزيونية التي تعد من الأهم والأكثر متابعة على مدار العقود الماضية، إلى جانب كونه كاتبا وصحفيا وروائيا مميزا أثرى الحياة الثقافية المصرية بإبداعه العميق ورؤيته الإنسانية.