نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلام تردّ بحسم على فيديو فاهد: الفن مش طموحه.. وانتظروا ألبومات بثلاث لهجات عربية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

بعد انتشار فيديو مؤثر لابنها فاهد وهو يعزف ويغني ببراعة على آلة العود، خرجت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي عن صمتها، وكشفت في تصريحاتها لبرنامج "ET بالعربي" عن حقيقة توجه نجلها نحو عالم الغناء، والقرار الذي اتخذته بهذا الشأن.

أحلام، التي لطالما تحدثت عن علاقتها الخاصة بابنها، حسمت الجدل قائلة:"فاهد يحب الموسيقى والعزف على العود، لكن فكرة دخوله مجال الغناء غير مطروحة أبدًا.. هذا الشيء لا يستهويه، وأنا كأم مش بشجعه على خوض هالطريق."

كلماتها جاءت لتقطع الطريق أمام أي تأويلات أو تكهنات، وتؤكد في الوقت ذاته احترامها الكامل لاختيارات ابنها، حتى لو امتلك موهبة لفتت الأنظار.

وفي سياق آخر، فجّرت أحلام مفاجأة فنية كبرى، كاشفة عن استعدادها لطرح أكثر من ألبوم غنائي خلال الفترة المقبلة، بمزيج غني من اللهجات العربية، حيث ستجمع بين المصري واللبناني والمغربي في تجربة وصفتها بأنها الأقرب إلى قلبها.

وأشارت أحلام إلى أن الأعمال القادمة تحمل طابعًا جديدًا ومتنوعًا، مؤكدة: "بحضر لجمهوري مفاجآت مختلفة، وعم بشتغل على ألبومات تمثل هويتي الفنية، وبتلامس ناس من كل الدول العربية."

بهذا التصريح، تكون أحلام قد نجحت في إعادة ترتيب المشهد، واضعة النقاط على الحروف بشأن حياة ابنها الشخصية، وممهّدة الطريق لعودة فنية قوية ستجمع أطيافًا من المحيط إلى الخليج.