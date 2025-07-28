لهذا السبب... هدي المفتي تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - هدى المفتي تتصدر تريند جوجل بعد تصريحاتها الجريئة في "صاحبة السعادة": "مش دوري أصلّح الرجالة الكدابة"

تصدّرت الفنانة هدى المفتي مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، عقب حلولها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة حظيت بتفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لما حملته من تصريحات وُصفت بالصريحة والجريئة.

وخلال اللقاء الذي عرضته قناة dmc، فتحت هدى قلبها للحديث عن رؤيتها للعلاقات العاطفية ومواصفات شريك حياتها، مؤكدة أنها لا تعتمد على الشكل الخارجي أو المظاهر، بل تُقيّم الرجل بناءً على صفاته الجوهرية، قائلة:

"مش مهم يكون شكله عامل إزاي.. أهم حاجة يكون ذكي، طموح، بيحترم أهله، وبيعرف يدعمني زي ما أنا بدعمه".

لكن ما أثار الجدل وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي، كان تصريحها القاطع حول عدم استعدادها لتغيير أو إصلاح عيوب جوهرية في شريك الحياة، إذ قالت بنبرة حاسمة:

"في صفات بالنسبة لي غير قابلة للتصليح، ولو راجل مثلًا كذّاب، لأ.. مش هقعد أعوده ما يكذبش"، وهي العبارة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين، خاصة الفتيات اللواتي اعتبرنها "واقعية وجريئة".

وأوضحت المفتي أنها قادرة على التعايش مع بعض العيوب، ما دام لا تؤثر سلبًا على العلاقة أو تمسّ احترامها لنفسها، مضيفة: "أنا مش ضد العيوب.. بس في حاجات مش بقدر أتحملها، خصوصًا لو بتأذيني أو بتخليني أبان ضعيفة قدام الناس".

وفي سياق آخر، تحدّثت هدى عن أكثر الصفات التي تنفّرها في الرجل، مشيرة إلى أنها ترفض تمامًا فكرة "التقليل من المرأة أمام الآخرين"، وقالت: "ما بيعجبنيش الراجل البصباص، الراجل اللي يقدّر الستات بذوق حاجة، لكن يقلل من صورتي؟ لأ طبعًا".

وعن مفهوم الجاذبية، أوضحت أن الجمال ليس هو المعيار الأول عندها، بل تنجذب للرجل الواثق من نفسه والمُحب لحياته، قائلة: "الجاذبية مش مرتبطة بالشكل بس.. الإنسان اللي عنده شغف، بيحب نفسه، وبيقدرني، مستحيل يهمل في نفسه".

بهذا الظهور، أكدت هدى المفتي أنها ليست فقط فنانة موهوبة، بل أيضًا صاحبة رؤية ووعي يجعلها قريبة من جمهورها، خاصة الشباب، الذين يبحثون عن نماذج تحتذى في الوضوح والاحترام المتبادل في العلاقات.

ومع تصدرها التريند وتحقيق الحلقة نسب مشاهدة مرتفعة، تثبت هدى المفتي أنها رقم صعب في الساحة الفنية، وجمهورها لا يتابعها فقط على الشاشة، بل يثق بكلماتها ويجد فيها مرآة لتجارب واقعية يعيشها كثيرون.