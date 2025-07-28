نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... أحمد الحجار يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدّر اسم المطرب الراحل أحمد الحجار مؤشرات البحث على محرك "جوجل"، بعدما فُجع الوسط الفني المصري والعربي بخبر وفاته المفاجئ، ليغمر الحزن قلوب محبيه وزملائه من الفنانين الذين عبّروا عن ألمهم العميق لفقدان أحد رموز الطرب الأصيل، وصاحب الصوت الهادئ والموهبة الرفيعة التي أثرت الساحة الغنائية لسنوات طويلة.

وكان أول من نعاه بحرقة هو المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والذي كتب عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" منشورًا مؤثرًا عبّر فيه عن صدمته الكبيرة من خبر الوفاة، حيث قال:"لا إله إلا الله محمد رسول الله، خبر وفاتك صدمني، الله يرحمك يا أحمد يا حجار، ويغفر لك، ويسكنك فسيح جناته يا طيب.. إنا لله وإنا إليه راجعون."

كلمات مصطفى كامل لم تكن مجرد نعي تقليدي، بل كانت رسالة محمّلة بالحب والوفاء لفنان عُرف بدماثة أخلاقه ورقي شخصيته، وهو ما جعله محبوبًا من الجميع داخل وخارج الوسط الفني، سواء كمطرب أو ملحن أو مدرس موسيقى حمل رسالة الفن الهادف في صمت واتزان.

وقد عبّر كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم البالغ بعد انتشار خبر الوفاة، ليتحول اسمه إلى ترند يتصدر قوائم البحث، خاصة أن الراحل كانت تربطه علاقات إنسانية عميقة بعدد من الفنانين والموسيقيين، وتعلّق به جمهور كبير ممن تربّوا على صوته الهادئ وألحانه التي خاطبت الوجدان بعيدًا عن الصخب والغوغاء.

وكان أحمد الحجار قد عانى من وعكة صحية خلال الفترة الماضية، ظلت طي الكتمان، حيث لم يُفصح عن تفاصيل مرضه للإعلام، مفضلًا أن يحتفظ بألمه بعيدًا عن الأضواء، حتى فُجع الجميع برحيله الذي كان بمثابة الصدمة، خصوصًا لأصدقائه المقرّبين الذين لم يتوقعوا أن يُغادر بهذه السرعة.

ولم يكن أحمد الحجار فنانًا عاديًا، بل كان ينتمي لعائلة فنية عريقة، فهو شقيق النجم علي الحجار، ووالدهما الراحل هو الملحن إبراهيم الحجار، ما جعله ينهل من مدرسة الفن الحقيقي منذ نعومة أظافره، قبل أن يضع بصمته الخاصة ويصبح رمزًا للطرب الرفيع واللحن النقي.

في سياق متصل، لم تكتفِ نقابة المهن الموسيقية بنعي أحمد الحجار فقط، بل أصدرت بيانًا رسميًا آخر ينعى الموسيقار اللبناني الكبير زياد الرحباني، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، معتبرة أن الساحة الفنية فقدت قامة عربية نادرة.

وجاء في بيان النقابة:"لقد فقدنا برحيله قامة فنية استثنائية، ومبدعًا متجددًا أسهم في إثراء الموسيقى والمسرح العربي، وترك بصمة خالدة في الوجدان العربي من خلال أعماله الموسيقية والمسرحية التي جمعت بين الأصالة والجرأة والتجديد."

كما توجهت النقابة بخالص العزاء إلى أسرة الراحل الكبير، وإلى والدته السيدة فيروز، داعية المولى أن يُلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته.