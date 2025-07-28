نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل جسار يعلق على قرار نقابة المهن الموسيقية بشأن تحويل راغب علامة للتحقيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المطرب وائل جسار، على أزمة راغب علامة بعد تقبيل فتاة له في حفله الغنائي بالساحل الشمالي، موضحًا أنه يحدث معه تلك الأشياء في حفلاته وهو أمر معتاد بالنسبة للفنانين.

وتابع وائل جسار، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلًا: "صعب أن الناس تحب الفنانين، والفنان ده يبعدهم عنه وصعبة كمان على الفنان اللي بيحب جمهوره، وراغب بيحب جمهوره والجمهور بيحبه وعنده تاريخ من النجاحات، وأنا بالنسبة لي مبحبش أزعل حد ولكن بالطرق المنطقية واللي حصل معاه غير مقصود ولكن الكاميرات أوقات من زاوية معينة بياخدوا أمور تحسها حقيقية بس هي مش حقيقة".

وأضاف وائل جسار، أن قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، هو يخشى على جيل مصر وحقه ولكن الفنان دوره أن يسعد الجمهور ويقرب منهم، فهم يحضرون حفلاته لكي يجلسون معه أو يصافحونه ومن الصعب أن يتصدى الفنان لجمهوره.



وأردف وائل جسار، فكرة إذا كان قرار النقابة صائب أم لا، فهو من حقه أن يتصرف بالطريقة التي يراها ولكن الفنان ليس لديه ذنب فيما يحدث معه على المسرح.