"زينة تكشف حقيقة الصور المتداولة مع أولادها على مواقع التواصل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة المصرية زينة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول صورة لها وهي تحتضن طفلين خلال تكريمهما في مناسبة رياضية، حيث رجّح كثيرون أن الطفلين هما توأمها من الفنان أحمد عز، في أول ظهور علني لهما منذ ولادتهما.

أثارت النجمة زينة حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت حديث الساعة خلال الساعة الماضية خاصة بعد ظهورها بصورة حديثة وهي تحتضن طفلين في إحدي المناسبات الرياضية.

وتوقع الكثيرون أن الطفلين الظاهرين معها هما توأمها من الفنان أحمد عز، في أول ظهور علني لهما أمام الجمهور منذ ولادتهما، اللذان تحرص منذ سنوات على إبعادهما التام عن الكاميرات والأضواء إلا أن الفنانة زينة أو الفنان أحمد عز لم يؤكدا أو ينفيا ما يتم تداوله.

إلا أن مصادر أكدت لوسائل إعلام محلية مصرية أن الصورة المنتشرة ليست للتوأم "زين الدين وعز الزين أحمد عز "، وأن ما يتم تداوله ليس له أي أساس من الصحة.

الصورة التي التقطت خلال بطولة رياضية لكرة القدم، أظهرت زينة وهي تبتسم بفخر أثناء تكريم الطفلين، دون أن تُعلق رسميًا على هويتهما، ما زاد من فضول المتابعين وتكهناتهم، خاصة أن الصورة جاءت بعد أيام من صدور حكم قضائي بزيادة نفقة التوأم إلى 80 ألف جنيه شهريا، بناءً على الأرباح التي حققها أحمد عز من فيلم "ولاد رزق 3"، والذي تجاوزت إيراداته 30 مليون جنيه.

وأعاد الحكم القضائي الأخير تسليط الضوء على الخلاف الطويل بين زينة وأحمد عز، والذي دام لسنوات بشأن نسب التوأم والنفقة، حيث حصلت زينة على أحكام متتالية لصالح أبنائها، كان آخرها الزيادة الجديدة في النفقة.

وفي سياق آخر، كانت زينة قد أصدرت بيانًا رسميًا نفت فيه معلومات مغلوطة انتشرت عقب واقعة تعرّض أحد أبنائها لهجوم كلب شرس أثناء اللعب في ملعب كرة قدم.

وأوضحت أن الهجوم تسبب في إصابات بالغة لنجلها، مؤكدة أنها تتعرض لحملة من الضغوط والشائعات، بهدف دفعها للتنازل عن حقوق أبنائها.

وشددت زينة على تمسكها بحق نجلها القانوني، قائلة: "لم ولن أتنازل عن حقي وحق ابني، مهما كانت الضغوط.. القضية الآن في النيابة العامة، وأنا أثق تمامًا في قضاء مصر العادل".

وأعلنت عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من ينشر أخبارًا كاذبة أو يتعمد الإساءة إليها، مشيرة إلى أن البعض يستخدم الأكاذيب كأداة للتشويه أو الضغط عليها إعلاميًا.

وأكد مصدر مقرب للفنانة زينة في تصريحات صحفية أن هذه الصورة المنتشرة ليس لنجليها التوأم "زين الدين وعز الزين أحمد عز" وما يتم تداوله ليس له أي أساس من الصحة.

وتابع أن أسرة الطفلين المتداولين علي مواقع التواصل الاجتماعي بأنهما أبناء الفنانة زينة وأحمد عز، أكدوا أنهم سوف يتأخذون كافة الإجراءات القانونية لمروجى الصورة والذين قاموا بنشرها بتلك الطريقة.



الصورة الحقيقية لاحد اطفال زينة

كما قال المصدر إن الفنانه تندهش من كم الأطفال والصور التي ظهرت منذ ولادة أبنائها والجمهور يتفاعل مع كل صورة هي لاتمت بالواقع بصلة، وعلقت ساخرة: “أنا حابه ولادي بس لو انتوا مصممين تختاروا لي ولاد تانيه مافيش مشكله كلهم ولادي”.

من جهة أخرى، تقدمت النجمة زينة ببلاغ رسمي إلى النائب العام، بصفتها وصية على طفليها القصر (زين الدين وعزالدين أحمد عز)، تتهم فيه محمود أحمد عبدالقادر عبدالبصير، ودينا علي عبدالسميع عبدالقادر، وآخرين لم تُكشف هويتهم بعد، بالاعتداء اللفظي والتسبب في إصابة طفليها نتيجة هجوم كلب شرس داخل ملعب كرة قدم خماسي بأحد الكمبوندات السكنية بمدينة الشيخ زايد.

جاء في البلاغ الذي حمل رقم 2282 لسنة 2025 إداري الشيخ زايد ثان، أن الواقعة تعود إلى يوم 25 مايو 2025 حين تعرض الطفلان لهجوم عنيف من كلب كان رفقة طفل آخر داخل الملعب، ما تسبب في إصابات جسدية ونفسية موثقة بالتقارير الطبية.