البوستر الرسمي الأول لمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" يثير فضول الجمهور

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة لمسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" البوستر الرسمي الأول للعمل، الذي من المنتظر عرضه 9 أغسطس المقبل عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصاتها الرقمية.

بوستر مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" يثير فضول الجمهور

وأثار البوستر الرسمي الأول لمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" فضول الجمهور، وذلك بفضل تصميمه الغامض ورسائله البصرية غير التقليدية.

البوستر الرسمي الأول لمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

و جاء البوستر الرسمي الأول لمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، متماشيًا مع عنوان العمل، حيث ظهرت سيارة تقف فى ليل معتم، يغمرها ضوء خافت وسط أجواء ضبابية، ما يعكس الطابع التشويقي والواقعي للمسلسل، الذي يعتمد على قصص إنسانية تبدو فى ظاهرها بسيطة، لكنها تحمل فى طياتها أسرارًا وأبعادًا نفسية.

ابطال مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

ومن أبرز النجوم المشاركين في بطولات الحكايات: أحمد خالد صالح، هنادي مهنى، تارا عماد، ليلى زاهر، أحمد جمال سعيد، شيري عادل، خالد أنور، أحمد الرافعي، مريم الجندي، يوسف عثمان، نانسي هلال، وآخرين من شباب الدراما وأجيالها المتعاقبة.

قصص مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

و يتكون المسلسل من 35 حلقة، مقسمة إلى 7 قصص منفصلة، تمتد كل قصة على مدار 5 حلقات، وتُقدَّم كل حكاية بفريق عمل مختلف، سواء على مستوى الأبطال أو الكُتّاب أو المخرجين، مع توحيد الطابع البصري والفكري تحت مظلة واحدة هي: "ما تراه، ليس كما يبدو".