الأربعاء المقبل.. طرح فيلم الجواهرجي بطولة محمد هنيدي فى السينمات

القاهرة - محمد ابراهيم - تستقبل دور العرض في مصر فيلم الجواهرجى بطولة النجم محمد هنيدى، وذلك يوم الأربعاء المقبل 30 يوليو الجارى.

قصة فيلم الجواهرجى

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حيث يتناول أزمات الحياة الزوجية، من خلال شخصيتي محمد هنيدي ومنى زكي، اللذان يظهران كزوجين، بينما يجسد باسم سمرة دور جواهرجي ضمن أحداث الفيلم.

أبطال فيلم الجواهرجى

فيلم "الجواهرجى" من بطولة محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة وأحمد صلاح السعدنى وتارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

تعاون محمد هنيدى ومنى زكى

ويعيد فيلم "الجواهرجى" محمد هنيدى ومنى زكى للتعاون معا بعد نحو 25 عامًا منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" الذى عرض فى عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.

آخر أعمال محمد هنيدي

وكان محمد هنيدي قد شارك في رمضان 2025 مسلسل شهادة معاملة أطفال، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة محمد هنيدي، صبري فواز، أشرف زكي، وليد فواز، محمود حافظ، نهى عابدين، سماء إبراهيم، نهى صالح، وخالد أنور، وعدد من النجوم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج الشركة المتحدة.