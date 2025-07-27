الليلة.. أحمد ماهر ضيف برنامج كلام الناس على MBC مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان أحمد ماهر ضيفا مع الإعلامية ياسمين عز، الليلة في برنامج "كلام الناس"، عبر شاشة MBC مصر، في حلقة خاصة ومميزة.

أحمد ماهر ضيف برنامج كلام الناس على MBC مصر

ويتحدث أحمد ماهر خلال الحلقة عن أعماله الفنية، ومشاريعه المُستقبلية، والنجاحات التي حققها، ويروي أسرارا وقصصا وتفاصيل يحكيها لأول مرة عن حياته الفنية والشخصية.

سبب ابتعاد احمد ماهر عن السينما

ومن ناحية اخري، كان قد كشف الفنان أحمد ماهر سبب ابتعاده عن المشاركة في أعمال سينمائية، منذ ما يقرب من سبع سنوات، حيث إن آخر أعماله في السينما عام 2014 وهو فيلم زمن أبو الدهب، وقال أحمد: انتم شايفين إن اللي بيتقدم محترم؟ حتى السيناريوهات اللي بتتقدم مفيهاش احترام، دي مشكلتي، أما عن الشخصيات التي يتمنى تجسيدها في أعمال درامية فقال: أدعو الله أن أقدم عملًا يجسد شخصية الحسين بن علي بن أبي طالب، وأيضا شخصية القعقاع بن عمرو التميمي، وابن الفارض سلطان العاشقين.

آخر أعمال أحمد ماهر

وكان آخر أعمال أحمد ماهر هو مسلسل صيد العقارب، وقدم من خلاله شخصية صعيدية، وكان الصعيدي الوحيد في العمل، والمسلسل من بطولة غادة عبدالرازق، ورياض الخولى، وسيمون، محمد علاء، أحمد ماهر ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وايضا شارك في مسلسل بابا المجال مع الفنان مصطفى شعبان والعديد من الفنانين، منهم: سوسن بدر، رياض الخولي، باسم سمرة، نسرين أمين، جومانا مراد، محمد نجاتي، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد رضوان، هبة حسن، دارت قصة المسلسل في إطار درامي مشوق.