أنغام تطمئن جمهورها بعد نجاح العملية الجراحية.. وهذه حالتها الآن

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة المصرية أنغام صورة لها داخل أحد المستشفيات في ألمانيا عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث خضعت لعملية جراحية لاستئصال ورم صغير من البنكرياس.

وظهرت أنغام في الصورة وهي مستلقية على سرير بجانب مصعد داخل أحد مستشفيات العاصمة الألمانية برلين، بعد أن خضعت للعملية الجراحية، الخميس الماضي.



ولا تزال الفنانة المصرية تحت إشراف طبي دقيق داخل المستشفى، في انتظار استكمال الفحوصات المخبرية.

وكان المكتب الإعلامي للفنانة المصرية قد نفى جميع الشائعات المتداولة حول حالتها الصحية، مؤكدا عدم إصابتها بسرطان الثدي.

وقال المكتب في بيان سابق: "ينفى المكتب الإعلامى للنجمة الكبيرة أنغام كل الشائعات التى تم تداولها حول حالتها الصحية، وأنها مصابة بسرطان الثدي".

وتابع: "نود أن نشير إلى أنها ستقوم بالسفر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات على البنكرياس.. وعقب عودتها - من ألمانيا- ستقوم بتسجيل أغنيات جديدة، استعدادا لطرحها هذا الصيف".



حقيقة إصابة أنغام بسرطان الثدي

وتصدّرت أنغام مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الأيام الماضية، بعد تداول أنباء عن إصابتها بـمرض سرطان الثدي، وهو ما أثار حالة من القلق بين جمهورها ومحبيها.

إلا أن مديرة أعمالها رندا رياض نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن أنغام تعاني من مشكلة صحية في البنكرياس، وتخضع لفحوصات دقيقة في أحد مستشفيات ألمانيا ضمن متابعة طبية منتظمة.

وفي أول ظهور لها بعد الشائعات، نشرت أنغام صورة جديدة عبر «ستوري» حسابها الرسمي على «إنستجرام»، ظهرت خلالها داخل المستشفى أثناء خضوعها لفحوصات طبية دورية، وهو ما طمأن جمهورها نسبيًا رغم استمرار القلق حول حالتها الصحية.

وأكد فريقها الإعلامي نجاح الفحوصات الأولية، وطلب من الجمهور انتظار بيانات رسمية حول تطورات حالتها الصحية فقط من مصادر موثوقة.

وشهدت صورة أنغام من داخل المستشفى تفاعلًا واسعًا على السوشيال ميديا، وسط أمنيات بالشفاء العاجل من محبيها وزملائها في الوسط الفني، في وقت تتواصل فيه دعوات الجمهور بعودتها السريعة إلى الغناء والمسرح.