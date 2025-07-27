عزيز مرقة: حظي حلو في الحياة واستمتعت بالتعاون مع جوزيف عطية

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان عزيز مرقة ضيفًا على برنامج عيشها بإنرجي مع وائل منصور ومنة عامر عبر راديو إنرجي 92.1 للاحتفاء بطرح ألبومه الجديد.

وقال عزيز مرقة إن الذكاء الاصطناعي سيساعد في أن يكون المنتج طبيعي ومختلف ويمنحه أحيانا أفكار أو بعض كلمات لأغانيه لكنه لا يقدر على توفير حب الجمهور أو القبول لدى المستمعين.

وكشف عزيز مرقة أنه يقدم حفلات بسيطة في الساحل الشمالي لكي يتفاعل مع الجمهور ويشعر بنجاح أغانيه ليحصل على رد الفعل بشكل مباشر



كما أوضح أن سبب حرصه على تقديم حفلات في الشارع أنه يحب الوصول إلى فئة من الجمهور بعيدا عن الحفلات المنظمة.

وأشار عزيز مرقة إلى لغته المصرية تحسنت كثيرا بعد تواجده في الشارع وفي الساحل بصفة مستمرة، ووصف نفسه بأنه صاحب حظ حلو في الحياة موضحًا أن التحديات خلقت منه إنسان أقوى.

ووصف عزيز مرقة التعاون مع جوزيف عطية بأنه مختلف مشيرا إلى أنه على الحقيقة شخصية مرحة واستمتع بالتعاون معه.

كما كشف كواليس التعاون مع ديسكو بيروت الذي أرسل له لحن فأعجب به وقرر كتابة كلمات خاصة له.