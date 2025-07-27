نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. هدى المفتي ضيفة برنامج صاحبة السعادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل هدى المفتي ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس، ومن المقرر ان تتحدثعن أبرز أعمالها المقبلة وحقيقة ارتباطها بالفنان أحمد مالك.

موعد عرض حلقة هدى المفتي مع إسعاد يونس

ومن المقرر ان تعرض حلقة هدى المفتي مع إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” علي قناة dmc مساء الليلة.

قناة dmc تروج لـ حلقة هدى المفتي

سبق، وو روجت قناة dmc للحلقة عبر نشر بوستر للحلقة، وجاءت بتعليق: “ استنوا الفنانة هدي المفتي فى حلقة مميزة مع النجمة إسعاد يونس الليلة فى الساعة ١٠ مساءا”.

آخر أعمال هدى المفتي

وكان آخر أعمال هدى المفتي هو مسلسل 80 باكو، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخرًا وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية

قصة مسلسل 80 باكو

تدور أحداث 80 باكو في اطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية بوسي التي تعمل في محل كوافير شهير تملكه لولا التي تقوم بشخصيتها الفنانة انتصار، حيث تضطر إلى جمع مبلغ 80 الف جنيه، لتتمكن من الزواج من خطيبها والخروج من منزل عمها، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية.