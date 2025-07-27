نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة أحمد سعد.. دنيا سمير غانم تطرح الأغنية الدعائية لـ فيلم روكي الغلابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة دنيا سمير غانم الأغنية الدعائية لـ فيلم روكي الغلابة، والتي تحمل اسم «أشرار»، من تقديم الفنان أحمد سعد وبطلة العمل.

موعد طرح فيلم روكي الغلابة بالسينمات

حددت الشركة المنتجة لـ فيلم روكي الغلابة، يوم 30 يوليو المقبل، موعد لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي.

أبطال فيلم روكي الغلابة

ويشارك دنيا سمير غانم في بطولة فيلم روكي الغلابة، عددًا من نجوم الفن أبرزهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

قصة فيلم روكي الغلابة

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول دنيا سمير غانم، التي تجسد خلال أحداث الفيلم الفيلم دور بودي جارد لـ الفنان محمد ممدوح، الذي يجسد شخصية تايسون، وهو رجل أعمال كبير، ويمر بمواقف كوميدية خلال أحداث الفيلم.

آخر أعمال دنيا سمير غانم

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم، كان مسلسل «عايشة الدور»، بجانب نور محمود، محمد كيلاني، فدوى عابد، سما إبراهيم، أميرة أديب، ماجد القلعي، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، إنتاج أحمد السبكي.

قصة مسلسل «عايشة الدور»

ودارت أحداث مسلسل عايشة الدور، حول شخصية دنيا سمير غانم التي تلعب دور سيدة مطلقة، وتواجه العديد من المفارقات الكوميدية مع تطور الأحداث، وينتمي المسلسل إلى مسلسلات الـ 15 حلقة ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2025.