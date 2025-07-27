أبرزهم حفلة رقص.. تعرف على أحدث أعمال رانيا يوسف

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة رانيا يوسف حاليا حاله من النشاط الفني، حيث تستعد لإحياء أول حفل راقص في أبو ظبي، وأيضا تشارك في فيلم ابن مين فيهم ومسلسل لينك.

رانيا يوسف في أول حفلة رقص

تستعد رانيا يوسف، لإحياء أول حفل راقص لها غدًا في أبو ظبي، وذلك بعد إعلانها افتتاح مدرسة لتعليم الرقص الشرقي للسيدات، ويشهد الحفل فعاليات ثقافية وفنية بحضور عدد من النجوم ومحبي الرقص الشرقي، وتقدم رانيا عرضًا استعراضيًا خاصًا.

رانيا يوسف فى فيلم ابن مين فيهم

وتشارك رانيا في بطولة فيلم ابن مين فيهم، مع النجمين بيومى فؤاد وليلى علوى، والذى بدأ تصويره الفترة الماضية، من تأليف لؤى السيد، وإخراج هشام فتحى، حيث انضم مؤخرا أيضا الفنان الشالب عصام السيد، ومن المقرر أن يشارك عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعا.

رانيا يوسف في مسلسل لينك

كما تشارك رانيا يوسف فى بطولة مسلسل لينك مع النجم سيد رجب، من تأليف محمد جلال، وإخراج محمد حماقى، ومن المقرر البدء فى تصويره الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من التفاصيل الأخيرة قبل انطلاق التصوير.

آخر أعمال رانيا يوسف

كان آخر أعمال رانيا يوسف هو مشاركتها في رمضان الماضى بـ 3 مسلسلات من نوعية أعمال الـ15 حلقة، كان في المقدمة مسلسل "أهل الخطايا" بطولة جمال سليمان، رانيا يوسف، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، والثاني "جريمة منتصف الليل" وشارك فى بطولته أحمد عبد العزيز، ملك قورة، ميار الغيطي، محمد عز وآخرين، بينما ثالث عمل هو مسلسل "نصف الشعب اسمه محمد" وشاركت فى بطولته إلى جانب عصام عمر، مايان السيد، شيرين، هاجر السراج، دنيا ماهر.