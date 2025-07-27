القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة جومانا مراد في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع إنستجرام، بعدما ظهرت بإطلالة جريئة.

جومانا مراد تتألق بالأخضر الفاتح في أحدث ظهور

وظهرت جومانا مراد في الصور بإطلالة وجريئة، وارتدت فستان من اللون الاخضر الفاتح، ونالت الصور إعجاب متابعيها وتفاعلوا معها بوضع القلوب الحمراء.

إطلالات جومانا مراد

وكانت قد أثارت الفنانة جومانا مراد الجدل على السوشيال ميديا لنشرها مجموعه من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام خلال استمتاعها بصيف 2025.

آخر أعمال جومانا مراد

وكان آخر أعمال جومانا مراد هو مسلسل عتبات البهجة، بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب.

وأيضا ظهرت جومانا مراد كضيفة شرف في مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي.

كما شاركت في مسلسل مفترق طرق، مع الفنان إياد نصار، مجموعة من النجوم منهم هند صبري وماجد المصري وهدى المفتي مع على الطيب ونهى عابدين، تدور أحداثه حول أميرة التي تفاجأ بعد مضي 15 عامًا من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض.