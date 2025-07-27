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نانسي عجرم وحكيم يشعلان الليلة الرابعة لمهرجان "ليالي مراسي"

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  • نانسي عجرم وحكيم يشعلان الليلة الرابعة لمهرجان "ليالي مراسي" 1/16
  • نانسي عجرم وحكيم يشعلان الليلة الرابعة لمهرجان "ليالي مراسي" 2/16
  • نانسي عجرم وحكيم يشعلان الليلة الرابعة لمهرجان "ليالي مراسي" 3/16
  • نانسي عجرم وحكيم يشعلان الليلة الرابعة لمهرجان "ليالي مراسي" 4/16
  • نانسي عجرم وحكيم يشعلان الليلة الرابعة لمهرجان "ليالي مراسي" 5/16
  • نانسي عجرم وحكيم يشعلان الليلة الرابعة لمهرجان "ليالي مراسي" 6/16
  • نانسي عجرم وحكيم يشعلان الليلة الرابعة لمهرجان "ليالي مراسي" 7/16
  • نانسي عجرم وحكيم يشعلان الليلة الرابعة لمهرجان "ليالي مراسي" 8/16
  • نانسي عجرم وحكيم يشعلان الليلة الرابعة لمهرجان "ليالي مراسي" 9/16
  • نانسي عجرم وحكيم يشعلان الليلة الرابعة لمهرجان "ليالي مراسي" 10/16
  • نانسي عجرم وحكيم يشعلان الليلة الرابعة لمهرجان "ليالي مراسي" 11/16
  • نانسي عجرم وحكيم يشعلان الليلة الرابعة لمهرجان "ليالي مراسي" 12/16
  • نانسي عجرم وحكيم يشعلان الليلة الرابعة لمهرجان "ليالي مراسي" 13/16
  • نانسي عجرم وحكيم يشعلان الليلة الرابعة لمهرجان "ليالي مراسي" 14/16
  • نانسي عجرم وحكيم يشعلان الليلة الرابعة لمهرجان "ليالي مراسي" 15/16
  • نانسي عجرم وحكيم يشعلان الليلة الرابعة لمهرجان "ليالي مراسي" 16/16

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي عجرم وحكيم يشعلان الليلة الرابعة لمهرجان "ليالي مراسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجمان نانسي عجرم وحكيم، حفلً ليلة أمس، بمهرجان مراسي، "ليالي مراسي" الذي يقام برعاية مراسي البحر الأحمر.


وقدمت النجمة اللبنانينة نانسي عددا من أغانيها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، مثل: أخاصمك أه، حبك سفاح، قلبي يا محتاس، أنا هفضل أغني، والدنيا حلوة، يا طبطب، يا قلبه، حيث أشعلت المسرح بتفاعلها مع الجمهور.

 


بينما تألق النجم حكيم وأشعل المسرح بأجمل أغانيه، وأبرزهم: حلاوة روح، السلام عليكم، قاسي قاسي، كله يرقص، هبوسه، أنا أحبك، وغيرها من الأغاني التي أشعلت المسرح.

 

 


حفلات مهرجان مراسي “ليالي مراسي”

 

ويذكر أن مهرجان مراسي “ليالي مراسي” قد كشف خطة حفلات شهر أغسطس المقبل، من المقرر أن يُحيي النجم اللبناني راغب علامة، والمطربة الشعبية أمينة، حفلًا بمهرجان مراسي “ليالي مراسي”، يوم 8 أغسطس المقبل، بينما يُحيي المطرب الكويتي نبيل شعيل، والمغني الشعبي محمود الليثي، حفلًا يوم 9 أغسطس، وفي مفاجأة للجمهور سيُحيي المطرب السوري الشامي، أول حفل له في مصر بمهرجان مراسي “ليالي مراسي”، يوم 23 أغسطس، وتختتم النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حفلات شهر أغسطس بمهرجان مراسي “ليالي مراسي”، رفقة النجم محمد حماقي، يوم 30 أغسطس.

 

مهرجان مراسي


مهرجان مراسي "ليالي مراسي" يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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