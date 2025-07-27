نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مرضها.. مدحت العدل يوجه رسالة لـ أنغام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الكاتب والسيناريست مدحت العدل رسالة دعم ومساندة للقنانة أنغام، عبر خاصية «الستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا.



وكتب مدحت العدل في تعليقه على الصورة: «دعواتنا بالشفاء والسلامة للنجمة الجميلة أنغام، ربنا يقومك بالسلامة وترجعي لجمهورك بألف خير».



و سافرت أنغام إلى ألمانيا مؤخرًا بغرض الاطمئنان على حالتها الصحية، بعد آلام استمرت فترة، وأكد الأطباء هناك سلامتها بعد سلسلة من الفحوصات الدقيقة.

وكانت قد تداول واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إصابة أنغام بسرطان الثدي، ولكن سفرها الأخير إلى ألمانيا جاء فقط لإجراء فحوصات دقيقة تتعلق بالبنكرياس، وليس كما أشيع