نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يروج لحفله في الساحل الشمالي أغسطس المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان رامي جمال لأحدث حفلاته الغنائية، بالساحل الشمالي، في شهر أغسطس المقبل، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "جمال" صورا من عيد ميلاده معلقا: «شكرا لكل اللي هنوني بعيد ميلادي شكرا لكل الناس اللي بشوفها بتبعتلي وبتكتب عن الألبوم كلام حلو، مبسوط وممتن جدا لربنا في كل اللي وصلتله وكل النعم، بحبّكم وبدأت اشتغل في البوم الشتاء».

وأضاف رامي: «مبروك لكل الفنانين اللي أمتعونا الصيف ده وعندي حفلتين مهمين يوم 2 أغسطس في مراسي ويوم 16 أغسطس في مهرجان العلمين، ويهمني جدا أشوفكم ونغني سوا الألبوم الجديد وكل الأغاني اللي بتحبوها».

تفاصيل ألبوم “محسبتهاش”





يضم ألبوم “محسبتهاش” 15 أغنية تنقلت بين الرومانسية والدراما، وشارك في كتابتها وتلحينها مجموعة كبيرة من أبرز صناع الأغنية، فقد تعاون رامي جمال مع هاجر نبيل، أحمد المالكي، محمد النادي، محمد القياتي، بلال سرور، أيمن بهجت قمر، رضا المصري، عليم، حسام سعيد وغيرهم من الشعراء، بينما حملت الألحان توقيعات علي الخواجة، محمد خلف، مصطفى العسال، بلال سرور، فارس فهمي، سامر أبو طالب، ومحمد أنيس.



وتولى التوزيع عدد من الأسماء المميزة منهم وسام عبد المنعم، أحمد أمين، محمد ياسر، أنور عمرو، أحمد عبد السلام، ومحمد مغربي، في حين أشرف على الماستر إلهامي دهيمة وأحمد وسام، ما أضفى على الألبوم ثراءً فنيًا وتنوعًا واضحًا في الأسلوب والصوت.